Otomobiliyle makas atan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık yolundan merkez istikametine doğru otomobiliyle seyreden sürücünün makas atarak ilerlediğini Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit etti. Sürücüye 9 bin 267 lira para cezası uygulandı. Defalarca makas atan sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.