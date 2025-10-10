Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yalova
Otomobiliyle makas atan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi

Otomobiliyle makas atan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi

14:5510/10/2025, الجمعة
DHA
Sonraki haber
Defalarca makas atan sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.
Defalarca makas atan sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Yalova'da trafikte otomobiliyle makas atan sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesildi. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık yolundan merkez istikametine doğru otomobiliyle seyreden sürücünün makas atarak ilerlediğini Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit etti. Sürücüye 9 bin 267 lira para cezası uygulandı. Defalarca makas atan sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.




#ceza
#otomobil
#makas atmak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ sular ne zaman gelecek? 10 Ekim İSKİ su kesintisi olan ilçeler...