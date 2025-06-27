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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

23:4927/06/2025, Cuma
AA
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Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kadir K. (27) idaresindeki 16 KJM 45 plakalı motosiklet, Mahmut Esat Bey Caddesi'nde, Nilüfer Ş'nin (41) kullandığı 16 BEB 493 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Kadir K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadir K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.





#Bursa
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#motosiklet
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