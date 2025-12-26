Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yedi yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yedi yaralı

00:5026/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da Siverek-Viranşehir karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Ramazan B. (61) idaresindeki 34 END 519 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 35'inci kilometresinde karşı yönden gelen Ercan C. (38) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Ali T. (36), Emine C. (39), Ramazan C. (31), Abdulkadir C. (6) ve Cansu C. (5) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan sürücü Ercan C, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.



#Siverek
#Şanlıurfa
#TRAFİK KAZASI
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün? 2026 Ramazan ve bayram takvimi açıklandı