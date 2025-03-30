Otomobilleri parti parasıyla kurtardı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın hakaretten kaynaklanan tazminat cezası parti kasasından ödenmiş. Yapılan usulsüz işlem ile Başarır'ın yakalama kararı çıkartılan Mercedes, Audi ve Porsche otomobilleri parti tarafından kurtarılmış oldu.
İBB başta olmak üzere İstanbul’daki belediye soruşturmaları ile çalkalanan CHP’de bu kez otomobil skandalı patladı. Parti parasıyla tazminat ödenmesini Avukat Mustafa Doğan İnal, sosyal medya hesabından ifşa etti. İnal, “Yorgun provokatör” olarak nitelediği CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın kendisine hakaretten tazminata mahkum edildiğini bildirdi. İnal, paylaşımında “Ali Mahir, bana kişisel hakaretinden doğan tazminatı kişisel hesabından değil, CHP’nin hesabından ödedi. Gözbebeği klasik Porsche böylece kurtarıldı” diyerek ödemeye ilişkin banka dekontunu da paylaştı.
PARTİ KASASINDAN ÖDENEMEZ
Tahsilat makbuzunda Başarır adına CHP Genel Başkanlığı tarafından İstanbul 14. İcra Dairesi'ne 83 bin 715 TL yatırıldığı yer alıyor. İnal, geçtiğimiz perşembe yaptığı paylaşımda "Başarır'ın Mercedes, Audi ve garajın gözbebeği klasik Porsche’sine yakalama kararı çıkarttık" ifadelerini kullanmıştı. Parti kasasından çıkan ödemeye tepkiler gecikmedi. Avukat Mustafa Kemal Çiçek, “Parti hesabı ve parası ile tazminat davası bedeli ödetilemez! Anayasa Mahkemesi, mali incelemede partiye zimmet çıkarır ve suç duyurusunda bulunur! Ali Mahir Başarır ismi, Resmi Gazete'de ilan edilir! Kim sebebiyet verdiyse inanılmaz bir hata” tepkisini gösterdi.