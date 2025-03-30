Otomobilleri parti parasıyla kurtardı

İBB başta olmak üzere İstanbul’daki belediye soruşturmaları ile çalkalanan CHP’de bu kez otomobil skandalı patladı. Parti parasıyla tazminat ödenmesini Avukat Mustafa Doğan İnal, sosyal medya hesabından ifşa etti. İnal, “Yorgun provokatör” olarak nitelediği CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın kendisine hakaretten tazminata mahkum edildiğini bildirdi. İnal, paylaşımında “Ali Mahir, bana kişisel hakaretinden doğan tazminatı kişisel hesabından değil, CHP’nin hesabından ödedi. Gözbebeği klasik Porsche böylece kurtarıldı” diyerek ödemeye ilişkin banka dekontunu da paylaştı.