​Otomotive Togg dopingi.

Cumhuriyet Bayramı’nda banttan inecek milli araç Togg’un otomotiv endüstrisine de ivme katması beklenirken, sektöre dönük yeni adımların da sinyalleri geliyor. Otomotivde üretim altyapısından insan kaynağına, yurt dışına açılımdan yeni teknolojik gelişmelere uzanan yeni hedefler dikkat çekiyor. Bunlardan bir kısmının işareti de hükümetin 2023 yıllık programında verildi. Bu çerçevede yüksek teknolojiye dayalı yerli marka araç üretimi ile rekabet gücü yüksek tedarik sanayinin geliştirilerek uluslararası pazar payının artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda rekabet gücünün geliştirilmesi için otomotiv destek programı hayata geçirilecek.

YERLİ ARAÇ ÖZENDİRİLECEK

Programla; sensör, batarya, yakıt hücresi ve yazılım gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli marka araçların öncelikli kullanımına yönelik firma tanıtım faaliyetleri yürütecek. İç ve dış pazarın ihtiyaçlarına yönelik yerli marka araç projesiyle markalaşma özendirilecek.

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DONANIMLI İŞ GÜCÜ

Otomotiv sektörü ile elektronik, yazılım, elektrikli makine, ana metal ve savunma gibi diğer sektörlerle iş birliği ve bütünleşme sağlamaya yönelik tedbirlerin alınması kapsamında bilgi paylaşım organizasyonları desteklenecek. Otomotiv meslek ve teknik liselerinde sektörün, karar alma organlarında yer alması sağlanacak. Otomotiv sanayinin yoğunlaştığı Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara, İzmir, Aksaray, Adana’da nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için otomotiv endüstri meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının açılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanacak. Elektrikli araçlar için şarj altyapısının gelişimi için destek verilecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ALTYAPI

Alternatif güç sistemli araçlara yönelik etkin bir altyapı kurulmasına ilişkin araştırma yapılacak. Yurt içinde üretilen elektrikli otobüslerin şehir içi ve dışı taşımacılıkta kullanımının yaygınlaştırılmasına dönük destek ve düzenlenmeler yapılacak.

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2023 hedefi 18 bin araç

Türkiye'nin otomobili Togg’un seri üretimine 29 Ekim'de Gemlik Kampüsü’nde geçilecek. Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg’da satış anlamında hedefledikleri tarihin 2023'ün ilk çeyreği olduğunu söyledi. Varank, "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek. Şu an deneme üretimleri gerçekleşiyor. 29 Ekim'de de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıç törenini yapmış olacağız. Şirketin açıkladığı takvime harfiyen uyularak bugünlere gelindi" dedi.