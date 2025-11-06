Otoyolda 'pes' dedirten olay: Vatandaş çekti jandarma ceza kesti

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 35 plakalı bir araç otoyolda durup biraz bekledikten sonra geri geri gitmeye başladı. Trafiği tehlikeye sokan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Görüntüler üzerine otoyol jandarması sürücüyü plakasından tespit edip 9 bin 267 TL para cezası kesti.