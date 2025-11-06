Yeni Şafak
Otoyolda 'pes' dedirten olay: Vatandaş çekti jandarma ceza kesti

09:286/11/2025, Perşembe
IHA
Otoyolda geri giden sürücüyü vatandaş çekti, jandarma ceza kesti
Mersin’de otoyolda geri giden bir sürücüyü vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi, jandarma ekipleri de 9 bin 267 TL ceza kesti. Öte yandan, otoyolda jandarma ekiplerinin sürekli denetimlerinin sürdüğü bildirildi.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 35 plakalı bir araç otoyolda durup biraz bekledikten sonra geri geri gitmeye başladı. Trafiği tehlikeye sokan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Görüntüler üzerine otoyol jandarması sürücüyü plakasından tespit edip 9 bin 267 TL para cezası kesti.


İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, konuyla ilgili açıklamasında araçla ilgili gereğinin yapıldığını belirterek, "Adana-Mersin Otoyolunda 05.11.2025 günü saat 10.30 sıralarında bir aracın ters istikamette sürülmesine ilişkin İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda aracın sürücüsü tespit edilerek şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi maddesi gereğince 9 bin 267 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.






#Mersin
#otoyol
#Tarsus
#(TAG) otoyolu
#Adana
#Gaziantep
