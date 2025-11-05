Fıkra gibi olay: Mahkeme kararıyla komşunun bir odasını kendi dairesine kattı

"Davacıya ait bağımsız bölümün salon duvarları ile bağımsız bölüm içerisinde kalan oturma odası duvarının yaklaşık 4,5 metrekarelik bölümünün yıkılması, ayrıca yıkılan bölümden itibaren yaklaşık 2,60 metre mesafeden itibaren 3,48 metre genişlikten tavana kadar duvar örülmesi, sıvanması ve boyanması suretiyle projeye uygun eski hale getirilmesine karar verildi" denildi.





Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Hukuk Dairesi 10 Haziran 2024'te yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Bu karar üzerine M.P., mahkeme kararını icraya verdi, dava konusu eve usta getirip komşudaki bir odanın duvarını yıktırıp kendi evine dahil ettirdi.