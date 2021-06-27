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ANKARA

Özel güvenlik yönetmeliği değişti: Kimlerin silahla çalışacağına doktor karar verecek

Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan veya çalışmak isteyenlerde aranacak sağlık şartları belirlendi. Buna göre, adaylardan görev yapabileceklerine dair sağlık raporu istenecek. Kimlerin silah kullanabileceği sağlık raporuyla belirlenecek.

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Özel güvenlik yönetmeliği değişti: Kimlerin silahla çalışacağına doktor karar verecek
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Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan veya çalışmak isteyenlerde aranacak şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, özel güvenlik görevlileri ve adayların tam teşekküllü hastanelerden sağlık raporu alması gerekiyor. Raporda, "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur", "Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur" veya "Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz" şeklinde kesin karar yazılacak.

  • Yönetmeliğe göre, kas-iskelet sistemi, ruh sağlığı ve hastalıkları ile görme, duyma veya konuşma yetilerini kaybedenler bu mesleği yapamayacak.

KİMLERİN SİLAHLA ÇALIŞACAĞINA DOKTOR KARAR VERECEK

Kimlerin silahlı kimlerin silahsız çalışacağına da yine hekimler karar verecek.

Geçerli bir sağlık raporu ile özel güvenlik temel eğitim sertifikası alanlardan, sertifika geçerlilik süresince yeniden rapor istenmeyecek. Halihazırda çalışanların, rapor alması gerekmeyecek.


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