Özel'den ikinci yedek parti çıkışı

TBMM’de bir grup gazeteciyle bir araya gelen Özel, hem Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini hem de yargı sürecini hedef aldı. Özel’in açıklamalarında en dikkat çeken başlık ise ilk kez “ikinci yedek parti” ihtimalini gündeme taşıması oldu.

Daha önce CHP’nin seçime girememesi ya da parti içindeki yönetim krizinin derinleşmesi halinde “yedek parti” formülünden söz eden Özel, bu kez ikinci alternatif hazırlığın kapsamını genişletti. “Yeni partiyi biz hep felaket senaryosu için düşündük” diyen Özel, “Yedek partinin seçime girememesi halinde ikinci partiyi hazır etmek lazım olabilir” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN KOPMUYORUZ

Özel, bunun CHP’den kopuş anlamına gelmediğini de vurgulayarak, “Biz bunu CHP’yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye düşünmüyoruz. Bunun adı CHP’yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşü. Ama bu partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapacağız” dedi.

Partinin zaman kaybettiğini savunan Özel, mevcut yönetimin muhalefet üretme kapasitesini kaybettiğini öne sürdü. CHP içindeki krizin yalnızca parti içi mesele olmaktan çıktığını savunan Özel, yaşanan sürecin doğrudan Türkiye’deki demokrasi tartışmasına dönüştüğünü söyledi.

KILIÇDAROĞLU ÇARESİZ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı MYK listesini de hedef alan Özel, listeyi “çaresizliği çağrıştıran liste” olarak değerlendirdi. Görevi kabul etmeyen isimler bulunduğunu belirten Özel, “Yedi kişilik MYK açıklayacağım deyip 19 kişilik MYK açıklıyorsan, bu yanında isim tutamadığını gösterir” dedi. Özel, listenin “mutlak sadakat değil, mutabakat üzerinden sadakat üretmeye çalışan bir yapı” görüntüsü verdiğini ileri sürdü.

DELGELERDEN 804 İMZA TOPLADIK

Delegelerden gelen imza sayısının kısa sürede yüzleri geçtiğini anlatan Özel, “Üç günde tamamlanır dedim, öğle saatlerinde 550’yi geçmişti. Şu anda 804 ıslak imzalı kurultay talebi var. 900’e, bine doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.

TABANDA ÖFKE BÜYÜYOR

Özel, parti tabanındaki öfkenin büyüdüğünü belirterek, “Karşımızda meşru siyasi rakiplerimiz yok” değerlendirmesinde bulundu.

Mutlak butlan kararındaki çelişkilere dikkat çeken Özel, İstanbul İl Kongresi ile CHP kurultayı için farklı tedbir kararları verilmesini eleştirdi. Aynı iddialar ve aynı tanık anlatımlarına rağmen iki dosyada farklı uygulamalar yapıldığını savunan Özel, “2020’de seçilmişlerin 2026’daki parti içi tercihlerine göre yazılmış bir mahkeme kararı var” dedi.

SONUNDA SOKAK KAZANIR

Kurultayın mutlaka yapılacağını savunan Özel, “Sokağa rağmen siyaset olmaz” diyerek parti tabanındaki değişim talebine dikkat çekti.

Kurultay sürecinde “Delege sokağın sesini dinle” sloganının etkili olduğunu anlatan Özel, “Kimin ne dediğinin, ne kumpas kurduğunun önemi yok. Sonunda sokak kazanır. Halkın istediği olur. Bu rüzgarı kimse engelleyemez” dedi.

Özel, kurultay salonunda delegelerin gün boyunca aynı sloganı attığını belirterek, tabanın değişim yönündeki iradesinin bastırılamayacağını savundu.

ENDİŞEM KENDİM İÇİN DEĞİL TÜRKİYE İÇİN

Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iddiaların sorulması üzerine konuşan Özel, kişisel bir endişe taşımadığını ancak Türkiye’de çok partili demokratik düzen açısından ciddi kaygıları bulunduğunu söyledi.

“Sabah erken kalkanın seçilmişlere müdahale ettiği bir düzen oluşuyor” diyen Özel, bir asliye hukuk hakiminin ya da istinaf mahkemesinin istediği seçimi “yok hükmünde” sayabilecek bir noktaya gelindiğini savundu.

Ceza davası beklenmeden hukuk sürecinin işletildiğini ifade eden Özel, bunun “tam anlamıyla hukuksuzluk” olduğunu ileri sürdü.

“Benim kendimle ilgili bir endişem yok ama Türkiye’de çok partili siyasal yaşamın geleceği açısından büyük endişem var” diyen Özel, kamu düzeninin zarar gördüğünü savundu.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Kemal Kılıçdaroğlu ile mutlak butlan kararının ardından yaptığı telefon görüşmesini de anlatan Özel, kurultayın gecikmeden yapılması gerektiğini söylediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu’nun “Yapamazsın diyorlar” dediğini anlatan Özel, kendisinin ise “Siz isterseniz yapılır” yanıtını verdiğini söyledi.

2023 seçimleri sonrasındaki süreci de hatırlatan Özel, Kılıçdaroğlu’na o dönemde “değişimin önünü açması” gerektiğini söylediğini belirtti. “Bugün o günkü tepkinin 10 katı var” diyen Özel, parti tabanındaki öfkenin küçümsendiğini savundu.

Özel, seçim sonrasında toplumda oluşan tepkinin yeterince okunamadığını ifade ederek, “Sokağı dinlememek, seçmenin duygu durumunu ölçmemek bugün yaşananların temel sebebi oldu” değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ İDDİALARINA YANIT

Özel, kendisine yönelik FETÖ imalarına da tepki gösterdi. 15 Temmuz gecesi darbeye karşı en net tavırlardan birini aldığını söyleyen Özel, Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde CHP içinde en aktif isimlerden biri olduğunu anlattı.

Balyoz ve Ergenekon davalarına ilişkin raporlar ve kitaplar hazırladıklarını belirten Özel, “FETÖ’cü olacak son kişi Özgür Özel’dir” dedi.