Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Sine-i Millet' çağrısına 'tuzak' suçlaması: Felaket olur

Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel terör örgütü PKK ile iltisakı ortaya çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'Sine-i Millet' çağrısına cevap verdi. "Bu felaket olur. Erken seçim için en net mücadeleyi veriyoruz. Sine-i Millet'i savunmak tuzağa düşmektir" diyen Özel, Esenyurt Belediyesi önündeki eyleme katılmayan CHP'li 3 belediye başkanı hakkında da konuştu.
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı
Ahmet Özer
, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. 695 teröristle irtibatı tespit edilen Özer'in tutuklanmasının ardından
Esenyurt'
ta eylem çağrısı yapan CHP umduruğunu bulamadı.
Eylem için CHP'li 411 belediye başkanı İstanbul'a çağırıldı. Mitinge katılım az olurken başta
Mansur Yavaş
olmak üzere
Burcu Köksal
ve
Tanju Özcan
gibi belediye başkanları da mitinge gelmedi.
"Her zaman dediğimiz yer olamazlar"
"Her zaman dediğimiz yer olamazlar"
Özgür Özel konuyla ilgili yaptığı açıklamada belediye başkanlarını savundu.
Özel
"Belediye Başkanlarımıza bir gün sonra şurada olun dediğinizde her zaman orda olamazlar. Ertelenemeyecek planlara biz saygılıyız. Yüzde 40'ın üzerinde belediye başkanı buradaki toplantıya katıldı."
dedi.
"Tuzağa düşmektir"
"Tuzağa düşmektir"
Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özer'in tutuklanmasının ardından yaptığı Sine-i Millet çağrısıyla ilgili de konuşan Özel
"Savunmak tuzağa düşmektir."
ifadelerini kullandı.
Özel şunları söyledi;
- "Sine-i Millet ile ilgili düşüncemizi söyledik. Ben Kemal Bey'in böyle bir öneride bulunduğunu bilmiyordum. Öyle bir şeyde biz çekilsek, tekrar aday olamayız ve 90 gün sonra tekrar seçim yapılır ve o kentlerde AK Parti'nin vekilleri seçilecek ve 400 vekil ile Anayasa'yı istediği gibi değiştirir. Bu felaket olur. Erken seçim için en net mücadeleyi veriyoruz. Sine-i Millet'i savunmak tuzağa düşmektir. Sayın Genel Başkan zaten bunu bilir."
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