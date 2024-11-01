Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Sine-i Millet' çağrısına 'tuzak' suçlaması: Felaket olur

"Sine-i Millet ile ilgili düşüncemizi söyledik. Ben Kemal Bey'in böyle bir öneride bulunduğunu bilmiyordum. Öyle bir şeyde biz çekilsek, tekrar aday olamayız ve 90 gün sonra tekrar seçim yapılır ve o kentlerde AK Parti'nin vekilleri seçilecek ve 400 vekil ile Anayasa'yı istediği gibi değiştirir. Bu felaket olur. Erken seçim için en net mücadeleyi veriyoruz. Sine-i Millet'i savunmak tuzağa düşmektir. Sayın Genel Başkan zaten bunu bilir."