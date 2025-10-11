Özgürlük Filosu’nun 94 yolcusu Türkiye’de

İsrail'in Özgürlük Filosu’nda alıkoyduğu Türk vatandaşları yurda döndü. Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan filo, uluslararası sularda İsrail’in yasa dışı müdahalesine maruz kalmış, teknelerdeki aktivistler silah zoruyla kaçırılmıştı. Aşdod Limanı’na götürüldükten sonra Ketziot Hapishanesi’ne nakledilen, burada ağır fiziki ve psikolojik işkence uygulanan cesur yüreklerin sınır dışı işlemleri tamamlandı. 18’i Türk 94 aktivist, dün Ürdün’den özel seferle havalanan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla İstanbul’a geldi. Uçakta Türk vatandaşları Tacettin Sarı, Fethullah Kirenci, Taha Ovacı, Akif Yasin Bahçeci, Bayram Kuş, Berat Arıkan, Emrah Atış, Kasım Aktağ, Şamil Özkan, Ramazan Duman, Hüseyin Burak Baygın, Serhat Evin, Hamza Baltacı, Hasan Şerefoğlu, Burçin Günay, Bülent Çebi, Tevfik Aydın ve Mustafa Şekerli’nin yanı sıra 21 ülkeden 76 aktivist de yer aldı. Apronda TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve beraberindekilerce çiçeklerle karşılanan aktivistler, otobüsle havalimanı önüne götürüldü. Cesur yürekler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda da aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı.