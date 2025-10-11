Özgürlük Filosu’nun 94 yolcusu Türkiye’de

İsrail’in Ketziot Hapishanesi’nde alıkoyduğu Özgürlük Filosu’nun 18 Türk, 94 yolcusu dün THY uçağıyla İstanbul’a getirildi. Aktivistleri, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda aileleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.
İsrail'in Özgürlük Filosu’nda alıkoyduğu Türk vatandaşları yurda döndü. Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan filo, uluslararası sularda İsrail’in yasa dışı müdahalesine maruz kalmış, teknelerdeki aktivistler silah zoruyla kaçırılmıştı. Aşdod Limanı’na götürüldükten sonra Ketziot Hapishanesi’ne nakledilen, burada ağır fiziki ve psikolojik işkence uygulanan cesur yüreklerin sınır dışı işlemleri tamamlandı. 18’i Türk 94 aktivist, dün Ürdün’den özel seferle havalanan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla İstanbul’a geldi. Uçakta Türk vatandaşları Tacettin Sarı, Fethullah Kirenci, Taha Ovacı, Akif Yasin Bahçeci, Bayram Kuş, Berat Arıkan, Emrah Atış, Kasım Aktağ, Şamil Özkan, Ramazan Duman, Hüseyin Burak Baygın, Serhat Evin, Hamza Baltacı, Hasan Şerefoğlu, Burçin Günay, Bülent Çebi, Tevfik Aydın ve Mustafa Şekerli’nin yanı sıra 21 ülkeden 76 aktivist de yer aldı. Apronda TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve beraberindekilerce çiçeklerle karşılanan aktivistler, otobüsle havalimanı önüne götürüldü. Cesur yürekler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda da aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Türk aktivistler, Adli Tıp Kurumu'na götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi, ifadeleri alındı. Dün ifade veren aktivistlerle birlikte Türkiye'ye dönüşleri sağlanan 249 aktivistten 96'sı "şikayetçi" sıfatıyla ifade verdi.
İSRAIL'E 5 SUÇTAN SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail donanmasının uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısına ilişkin “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılması, nitelikli yağma, mala zarar verme ve eziyet” suçlarından resen soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze’ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın alıkonulan Türk vatandaşları ile ilgili Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 15.Maddesindeki Yetki Kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 12/13. Maddelerindeki düzenlemeler çerçevesinde “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Ulaşım Araçlarının Kaçırılması ve Alıkonulması”, “Nitelikli Yağma”, “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında mevcut dosya üzerinden yapıldığı kaydedildi.