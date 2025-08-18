"Mafya… Rant. İmar mafyası… İmar rantı… Söylemezsem içimde kalır."

diyen Çerçioğlu, Kuşadası’nda planlanan uygulamalı imar planı revizyonunu belgeleriyle ve rakamlarla Özel'e anlattığını söylemiş, ancak hiç bir geri dönüş almadığını dile getirmişti.