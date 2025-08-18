CHP lideri Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişi sonrası şehirde miting yapma kararı almıştı. Miting alanında kalabalık görünümü sağlamak için CHP’nin İstanbul dahil birçok şehirden partiliyi şehre taşıdığı görüldü. Çerçioğlu, Özel’in konuşmasını yaptığı alanda yer alan belediye binasına, "İmar rantına geçit yok" yazılı bir pankart astırdı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. "Parti içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık" diyen Çerçioğlu, "dürüstlük ve kamu ahlakından taviz vermeme" ilkeleri nedeniyle partiden ayrıldığını belirtmişti.
Çerçioğlu, AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda düzenlenen toplu katılım töreniyle birlikte AK Parti'ye katıldı.
Karar sonrası, CHP yönetimi Aydın'da miting düzenlemeye karar verdi.
Mitinge şehir dışından otobüslerle geldiler
Miting alanında kalabalık görünümü sağlamak için CHP’nin taşımalı katılıma başvurduğu dikkatlerden kaçmadı.
Çerçioğlu'ndan Özel'e gönderme: 'İmar rantına geçit yok' pankartI astı
Çerçioğlu, CHP’den istifa etmesinin ardındaki itici neden olarak, Kuşadası’nda yaşanan imar planı değişikliklerinde rant ve imar mafyası baskılarını göstermişti.