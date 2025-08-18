Yeni Şafak
Çerçioğlu'ndan Aydın'da miting yapan CHP'ye 'Özel' pankart: İmar rantına geçit yok

22:0918/08/2025, Pazartesi
G: 18/08/2025, Pazartesi
Çerçioğlu'nun belediye binasına astırdığı, CHP'deki imar rantlarına gönderme yapan pankart.
CHP lideri Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişi sonrası şehirde miting yapma kararı almıştı. Miting alanında kalabalık görünümü sağlamak için CHP’nin İstanbul dahil birçok şehirden partiliyi şehre taşıdığı görüldü. Çerçioğlu, Özel’in konuşmasını yaptığı alanda yer alan belediye binasına, "İmar rantına geçit yok" yazılı bir pankart astırdı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. "Parti içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık" diyen Çerçioğlu, "dürüstlük ve kamu ahlakından taviz vermeme" ilkeleri nedeniyle partiden ayrıldığını belirtmişti.

Çerçioğlu, AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda düzenlenen toplu katılım töreniyle birlikte AK Parti'ye katıldı.

Karar sonrası, CHP yönetimi Aydın'da miting düzenlemeye karar verdi.

Mitinge şehir dışından otobüslerle geldiler

Miting alanında kalabalık görünümü sağlamak için CHP’nin taşımalı katılıma başvurduğu dikkatlerden kaçmadı.

Çerçioğlu'ndan Özel'e gönderme: 'İmar rantına geçit yok' pankartI astı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasına karşı, belediye binasına
"İmar rantına geçit yok"
yazılı bir pankart astırdı.

Çerçioğlu, CHP’den istifa etmesinin ardındaki itici neden olarak, Kuşadası’nda yaşanan imar planı değişikliklerinde rant ve imar mafyası baskılarını göstermişti.

"Mafya… Rant. İmar mafyası… İmar rantı… Söylemezsem içimde kalır."
diyen Çerçioğlu, Kuşadası’nda planlanan uygulamalı imar planı revizyonunu belgeleriyle ve rakamlarla Özel'e anlattığını söylemiş, ancak hiç bir geri dönüş almadığını dile getirmişti.


