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İSTANBUL

Pakistan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ikinci OPV 1900 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Pakistan’a doğru yol aldı. PNS TABUK'un boğaz geçişi esnasında Türk bayrağı çektiği de gözlemlendi.

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Pakistan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Pakistan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ikinci OPV 1900 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Pakistan’a doğru yol aldı.

Pakistan Donanması 12 Kasım 2020’de Damen tarafından inşa edilen PNS TABUK (272) adlı yeni korvetini teslim almıştı. Defenceturk'te yer alan bilgilere göre savaş gemisi, Pakistan Savunma Bakanlığı tarafından 2017 yılında Damen ile imzalanan iki gemi siparişinin bir parçası olarak inşa edilmişti. Her iki gemi de Romanya'daki Damen Tersanesi'nde inşa edildi. İlk gemi, PNS Yarmook (271), 2020 yılı Şubat ayında Pakistan Donanması filosuna katıldı.

PNS TABUK'un boğaz geçişi esnasında Türk bayrağı çektiği de gözlemlendi.

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