Gündem Pakistana yardım malzemesi taşıyan 4 İyilik Treni törenle uğurlandı
ANKARA

Pakistan’a yardım malzemesi taşıyan 4. İyilik Treni törenle uğurlandı

Pakistan’a yardım malzemesi taşıyan 4. İyilik Treni dün törenle uğurlandı. Ankara Garı’nın ‘İyilik Garı’ haline geldiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ülkeye 50 bin çadır gönderilmesini planlandık. Şu ana kadar 20 bin çadır, 47 bin gıda ve temizlik malzemesi kolisi, 38 bin 800 battaniye gönderildi” dedi. 5. ‘İyilik Treni’ de salı günü Mersin’den yola çıkacak.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Pakistan’a yardım malzemesi taşıyan 4. İyilik Treni törenle uğurlandı
4. “İyilik Treni” için dün tarihi Ankara Garı’nda tören düzenlendi.

Pakistan halkının yaralarını sarmak üzere insani yardımla yola çıkan dördüncü “İyilik Treni” için dün tarihi Ankara Garı’nda tören düzenlendi. Törene katılan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mazlum coğrafyalara insani yardım malzemelerinin gönderildiği Ankara Garı’nın “İyilik Garı” olarak öne çıktığını söyledi. Türkiye’nin Pakistan’daki sel felaketi için seferber olduğunu söyleyen Soylu, sel nedeniyle ülkenin üçte birinin su altında olduğunu, 33 milyon kişinin selden direkt etkilendiğini, şu ana kadar bin 391 Pakistanlının hayatını kaybettiğini, 600 bin evin tamamen yıkıldığını, 1 milyon 300 bin evin de hasar gördüğünü ifade etti.

KARDEŞİN KARDEŞE BORCU OLMAZ

Kurtuluş Savaşı sırasında Pakistan halkının Türkiye’ye yaptığı yardımları anımsatan Soylu, “Geçen hafta Pakistan Başbakanına bunu ifade edip ‘Biz size şükran borçluyuz, ödeyemeyiz’ dediğimde kendisi bana ‘Kardeşin kardeşe borcu olmaz’ dedi. Özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve bugün bu coğrafyada çocuklarımızın hür ve özgür yaşamasını temin etmede bu insanlar bize şimdiki gibi nakil vasıtaları olmadan desteklerini ve kardeşliklerini gösterdi. Elbette şimdi sıra bizde” diye konuştu.

5. TREN SALI GÜNÜ GİDECEK

Soylu, şu ana kadar Pakistan’a insani yardım malzemesi yüklü 12 uçak ve 3 trenin gittiğini hatırlatarak, dördüncü treni yolcu edeceklerini, beşinci trenin de 13 Eylül salı günü Mersin’den gideceğini söyledi. Pakistan’a 50 bin çadır gönderilmesinin planlandığını belirten Soylu, “Şu ana kadar 20 bin çadır, 47 bin 631 gıda ve temizlik malzemesi kolisi, 38 bin 800 battaniye ve Sağlık Bakanlığımızdan 586 bin 572 birim tıbbi malzeme ve ilaç ile 50 bot gönderildi” dedi.

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