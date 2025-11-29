Türkiye’nin hafızasına kazınan ve kamuoyunda yıllarca süren yankıları hâlâ silinmeyen Palu Ailesi skandalı, bu kez uluslararası yayın platformu HBO’nun merceğinde.





Platform, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa paylaşımda “Karanlık sırlar, gerçek ifadeler. Bir Palu Ailesi belgeseli. Türkiye'nin en sarsıcı dosyalarından biri, araştırmacı gazetecilik yaklaşımıyla yeniden açılıyor. Yakında HBO MAX'te” ifadelerini kullandı ve Palu Ailesi ile ilgili bir belgesel çalışma yaptıklarını duyurdu.

PALU AİLESİ OLAYI'NDA NE OLMUŞTU?

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike, 11 yıl önce kaybolmuştu.





Havva Palu, 2018’in Aralık ayı sonunda oğulları İsa ve Fatih ile birlikte ATV’deki “Müge Anlı ile Tatlı Sert” isimli programa başvurarak, kayıp kızı ile torununun bulunmasını istemişti.





Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal’ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmişti. Bunun üzerine Tütünçiftlik sahilinde arama yapılmış, ancak bir sonuca ulaşılamamıştı.





Havva Palu’nun damadı Tuncer Ustael’in ATV’deki programda, anne-kızın o dönem cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine polis kadavra köpekleri ile bölgede çalışma yapmıştı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Palu ailesinin evine baskın düzenlenmişti.

Başsavcılık, anne Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu hakkında gözaltı kararı vermiş, savcılığın talimatı üzerine İzmit’te yaşayan Palu ailesinin evine giden polisler aile üyelerini gözaltına almıştı.





Aynı anda Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla ailenin katıldığı televizyon programının stüdyosuna da giden ekipler, Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael’i de canlı yayın sırasında gözaltına almıştı.





Gözaltına alınan Palu ailesinin beş ferdi ile damatları Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, adliyeye sevk edilmiş, baba Harun Palu dışındaki tüm isimler tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Palu ailesine yönelik hazırlanan iddianame 2019’un Şubat ayında kabul edilmişti. Davanın ilk duruşması ise 8 Nisan’da yapılmıştı.





Mahkeme heyeti, sanıkların akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istenmesine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Haziran’a ertelemişti.







