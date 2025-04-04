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Panelin yapılacağı salonu su bastı: Prof. Dr. Görür salondan ayrıldı

Panelin yapılacağı salonu su bastı: Prof. Dr. Görür salondan ayrıldı

20:354/04/2025, Cuma
IHA
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Bingöl Belediyesi konferans salonunu su bastı.
Bingöl Belediyesi konferans salonunu su bastı.

Bingöl'de Prof. Dr. Naci Görür'ün konuşmacı olacak katılacağı panel, Bingöl Belediyesi konferans salonunu su basması sonucu ertelendi.


Bingöl'de TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından kentin muhtemel deprem afetine dikkat çekmek amacıyla Prof. Dr. Naci Görür'ün de katılımcı olacağı panel düzenlenecekti.

Saat 15.00'da yapılması planlanan panel öncesi, konuşmanın yapılacağı Bingöl Belediyesi konferans salonunu su bastı. Salonun ön kısmı bir anda suyla dolarken, Prof. Dr. Görür bir süre bekledikten sonra etkinliğin yapılacağı salondan ayrıldı.
Biriken su hortum ve kovalarla taşındı. Aynı yerde daha önce de su baskınlarının olduğu kaydedildi.


#Bingöl
#Naci Görür
#Konferans salonu

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