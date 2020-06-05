Panjur ustası dubleks karavan yaptı: Antalya'da bir ilk

Finike'de panjur ustası Yaşar Ertan, ailesiyle birlikte kamp kurup tatil yapabileceği dubleks karavan yaptı. Yaşar Ertan, ev konforunu aratmayacak iki katlı karavanı 3 ayda tamamladı. 40 bin liraya mal ettiği karavanda, kullandığı birçok malzemeyi hurdalıktan ya da ikinci el pazarından temin eden Ertan, elektriği de kendi üretiyor.

6 metre boyu, 3.80 metre yüksekliği olan 2 metre genişlikteki karavanı 3 ayda tamamladığını belirten Yaşar Ertan, önümüzdeki günlerde ailesiyle birlikte sahilde kamp kurmaya hazırlandıklarını söyledi. İçinde mini kütüphanesi bile olan karavanın 4 kişinin yaşayabileceği büyüklükte olduğunu anlatan Yaşar Ertan, “Panjur ustasıyım. Bu üçüncü karavanım. Tamamen amatör bir uğraş. Ticari amaçla yapmıyorum. Satmıyorum" dedi.

Finike'de panjur ustası Yaşar Ertan, ailesiyle birlikte kamp kurup tatil yapabileceği dubleks karavan yaptı.

Elektrik ihtiyacını karşılamak için karavanın çatısına güneş panelleri koyduğunu belirten Yaşar Ertan, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Aküleri var. Ayrıca sıcak su için donanım var. Güneş panelleri sayesinde ürettiğimiz elektrikten eski tip klima, çamaşır makinesi, ışıklandırma, buzdolabı, televizyonun elektriğini karşılıyoruz."

Yaşar Ertan

'ANTALYA'DA İLK'

Karavanın biraz büyük olduğunu anlatan Yaşar Ertan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Karavan kulüpleri sayfalarında bu büyüklükte bir şey görmedim. Birçok yere üyeyim. Yazışıyoruz arkadaşlarla fotoğraflar paylaşıyoruz. Bu büyüklükte karavan Antalya'da bir ilk. Türkiye'de de olduğunu zannetmiyorum. Böyle bir karavan Türkiye'de olmadığı için fiyatı ne olur bilemiyorum. Fakat yabancı kanallarda görüyorum, buna benzer karavanlar 60-70 bin dolar civarında."

Finike'de panjur ustası Yaşar Ertan, ailesiyle birlikte kamp kurup tatil yapabileceği dubleks karavan yaptı.

Karavanı, işçiliği tamamen kendine ait, malzemelerini de sağdan soldan temin ederek 40 bin liraya mal ettiğini belirten Yaşar Ertan, şu ifadeleri kullandı:

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“Karavana taktığım klimayı hurdalıktan buldum ve onardım. Çamaşır makinesi ve bazı malzemeleri de ikinci el pazarından temin ettim. Malzemelerin çoğunluğu ahşap. Doğal görünmesi için vernik de kullanmadım. Ev havası versin istedim. İçine bakıldığı zaman karavan gibi değil, ev gibi" diye konuştu.