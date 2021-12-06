Paravan şirketlerle 23 milyonluk vurgun ​

Ankara merkezli dolandırıcılık çetesi, kurdukları paravan şirketlerle 23 milyon 500 bin liralık vurgun yaptı. Liderliğini Köksal U., Erdem Ç. ve Yakup A.’nın yaptığı 48 kişilik çete, inşaat, mobilya ve eğitim alanında faaliyet gösteren 4 paravan şirket kurdu.

ÇEKLER KARŞILIKSIZ

Kendilerini iş insanı olarak tanıtarak güven sağlayan çete, irtibata geçtiği firma yetkilileri ve vatandaşlardan yüklü miktarda mal satın aldı. Ödemenin az miktarını peşin veren dolandırıcılar, geriye kalan ödemeyi ise çek ve senetlerle yaptı.

Vadesi gelen çek ve senetlerin tahsili için bankaya giden mağdurlar, bunların karşılıksız olduğunu öğrendi. Mallarını sattıkları kişileri arayan mağdurlar, numaranın kullanılmadığını görünce dolandırıldıklarını anladı ve soluğu savcılıkta aldı.

REKLAM

ŞİRKET İSİMLERİNİ TAKLİT ETMİŞLER

Olayla ilgili soruşturma başlatan başsavcılık, dolandırıcıların kimliklerini tek tek tespit etti. Çetenin, aldıkları malzemeleri piyasanın altında sattığı belirlenirken, bu yöntemle 23 milyon 500 bin lira kazanç elde ettikleri anlaşıldı.

Ayrıca, çetenin kurduğu paravan şirketlerin ismini, Türkiye’de bilinen şirketlerin ismine benzer seçerek güven sağladığı kaydedildi. Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, çete liderleri Köksal U., Erdem Ç. ve Yakup A.’nın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 808 yıla kadar hapsi istendi. Çetenin 45 üyesi için 24 yıl ile 404 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.

GÜNDEM Mersin'de devleti milyonlarca lira zarara uğratmışlar: Suç örgütü çökertildi