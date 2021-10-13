Gündem Parmak izi bombacıya götürdü
İZMİR

Parmak izi bombacıya götürdü

İzmir’de Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can’ın şehit olduğu adliye saldırısında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Ocak 2017’deki saldırı sonrasında ölü olarak ele geçirilen iki teröristin bulunduğu bölgede ve üzerinde detaylı inceleme yapıldı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Parmak izi bombacıya götürdü ​
Şehit Fethi Sekin

İzmir’de Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can’ın şehit olduğu adliye saldırısında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Ocak 2017’deki saldırı sonrasında ölü olarak ele geçirilen iki teröristin bulunduğu bölgede ve üzerinde detaylı inceleme yapıldı.

2017’deki saldırıda 2 kişi şehit olmuştu.
2017’deki saldırıda 2 kişi şehit olmuştu.

PKK’lı terörist adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.
PKK’lı terörist adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Fethi Sekin'in şehit edilmesinin üzerinden dört yıl geçti
GÜNDEM
Fethi Sekin'in şehit edilmesinin üzerinden dört yıl geçti

PATLAYICILARI TAŞIMIŞ

  • Araştırma yapan uzman polisler eylemde kullanılan kaleşnikof marka tüfeğin fişeklerinde, el bombaların ve TNT bomba malzemelerinde parmak izleri tespit etti. İzlerden yola çıkarak 4,5 yıldır araştırma yapan polis silah, mermi, el bombaları ve TNT patlayıcılarının PKK’lı terörist Delil Azzo kod adlı Delil Hiso tarafından taşındığını belirledi. Güvenlik birimleri PKK’lı teröristi 4 ekim günü yakaladı.

Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Teröristin başka bir hücre tarafından Suriye sınırından geçirerek Mardin’e getirdiği patlayıcı ve mermileri Mardin’den İzmir’e taşıdığı ve eylemi yapacak PKK hücresine teslim ettiği ortaya çıktı. Suriye uyruklu teröristin 2015’te Mardin Nusaybin’de güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yönelik silahlı saldırı eylemlerine katıldığı da tespit edildi. Terörist cezaevine gönderildi.

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