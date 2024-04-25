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Parti binasından doküman fışkırmıştı: DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Tekik gözaltına alındı

Dün Batman'da DEM Parti İl Binasında arama yapılmış ve çok sayıda doküman ele geçirilmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ise DEM Parti İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik gözaltına alındı. Tekik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

18:21 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:30 - 25/04/2024 Perşembe
DHA
Tekik, dün yapılan aramalar sonrasında açıklamada bulunmuş ve dökümanları 'kültür sanat dergisi' olarak nitelendirmişti.
Tekik, dün yapılan aramalar sonrasında açıklamada bulunmuş ve dökümanları 'kültür sanat dergisi' olarak nitelendirmişti.

Batman'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün DEM Parti İl Başkanlığı binasında arama yapıldı.

Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından bazı doküman ve öldürülen PKK'lı teröristlerin fotoğraflarına el konuldu.

Soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeye çağrılan İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, burada gözaltına alındı.

Tekik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



#DEM Parti
#Batman
#Mustafa Mesut Tekik
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