Parti binasından doküman fışkırmıştı: DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Tekik gözaltına alındı

DEM Parti Batman İl Binası'nda emniyet güçlerince arama gerçekleştirildi. Terör soruşturması kapsamında yapılan ve yaklaşık dört saat süren arama sonucunda çok sayıda doküman ve öldürülen bazı PKK'lı teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi. Aramaya tepki gösteren DEM Parti İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, dokümanların 'meşru kültür sanat edebiyat dergisi' olduğunu savunarak, "Demokrasi mücadelesinde katledilen canlarımızın fotoğraflarına el konuldu. Tabi bizler bu binadan, evimizden, yuvamızdan, okulumuzdan alınıp götürülen her materyalin sonuna kadar arkasındayız ve sahipleneceğiz.” dedi.