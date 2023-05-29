Patara Deniz Feneri'nin son basamağı konuldu

Elazığ’da bir grup doğasever öğretmen, uydu görüntülerini incelerken tesadüfen 3 milyon yıllık kanyon keşfetti. Doğaseverler keşfettikleri kanyona köyün eski ismi olan ’Halan’ adını verdi. Flora ve zengin bir faunaya sahip olan kanyonun içerisinde irili ufaklı şelaleler ve dev kazanlar bulunuyor. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yeri olmaya aday kanyon, turizme kazandırılmayı bekliyor.