Patpat ile otomobilin çarpıştığı kazada iki yaralı

21:0522/12/2025, Pazartesi
IHA
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Ordu'da Kumru-Fatsa kara yolunda patpat ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Ordu’nun Kumru ilçesinde patpat ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Demircili Mahallesi’nde, Kumru-Fatsa kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. yönetimindeki patpat ile Berkay P.’nin kullandığı 52 ADH 108 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle patpat yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulans ile Kumru Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.



#Ordu
#Fatsa
#Patpat
#Kaza
