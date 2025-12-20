Yeni Şafak
Ordu'da 2 katlı ahşap ev yandı

Ordu'da 2 katlı ahşap ev yandı

20/12/2025, Cumartesi
DHA
Ordu'nun Kabadüz ilçesi
Ordu’nun Kabadüz ilçesi

Ordu'da 2 katlı binada çıkan yangın kısa süre içerisinde bütün evi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını iki saatlik müdahale sonucu söndürdü.

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Başköy Mahallesi'nde Salih Kahraman'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Salih Kahraman’ın yalnız yaşadığı ve yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. Evi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



