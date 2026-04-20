Pavyon çalışanlarına belediyeden maaş

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait pavyon ve otelde çalışan 13 kişinin maaşları belediye kasasından ödendi. Çalışanlar bazı dönemlerde hem belediye hem de şirket üzerinden sigortalı gösterildi. Ayrıca Yalım’a ait işletmelerden elde edilen bir hard diskte 254 müstehcen görüntü tespit edildi.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın işletmelerine yönelik yapılan incelemeler, bu kadarına da pes dedirtti. Yalım’a ait pavyon ve otel olmak üzere 4 işletmede çalışan 13 kişinin maaşlarının, belediye kasasından ödendiği ortaya çıktı. Bazı dönemlerde ise personellerden birinin hem belediye hem de şirket üzerinden çift dikiş sigortalı gösterilerek kamu zararına yol açıldığı belirlendi.
ARŞİVDEN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Otel ve pavyonlardan toplanan dijital materyallerin ön inceleme raporu da tamamlandı. Adli bilişim uzmanlarının Magnet Axiom Examine programıyla yaptığı incelemelere göre, Yalım’a ait işletmelerden elde edilen tek bir hard diskte 254 müstehcen görüntü tespit edildi. Yalım Garden Otel’in muhasebe bilgisayarından (21/2 Sıra No’lu materyal) çıkan bir fotoğraf ise soruşturmanın en hassas noktasını oluşturdu. İnternetten indirilenlerin aksine, bir otel odasında çekildiği değerlendirilen, başında havlu sarılı çıplak bir kadının arkadan çekilmiş fotoğrafının gerçek bir kişiye ait olduğu rapor edildi. Soruşturmada Yalım Garden Otel ve Jolly Joker gibi işletmelerden alınan 3 adet hard diskin bozuk olması nedeniyle kriminal incelemeye gönderilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan, ele geçirilen 3 adet yüksek hacimli kamera kayıt cihazının imaj alma ve çözümleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.