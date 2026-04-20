Pavyon çalışanlarına belediyeden maaş

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın işletmelerine yönelik yapılan incelemeler, bu kadarına da pes dedirtti. Yalım’a ait pavyon ve otel olmak üzere 4 işletmede çalışan 13 kişinin maaşlarının, belediye kasasından ödendiği ortaya çıktı. Bazı dönemlerde ise personellerden birinin hem belediye hem de şirket üzerinden çift dikiş sigortalı gösterilerek kamu zararına yol açıldığı belirlendi.

Otel ve pavyonlardan toplanan dijital materyallerin ön inceleme raporu da tamamlandı. Adli bilişim uzmanlarının Magnet Axiom Examine programıyla yaptığı incelemelere göre, Yalım’a ait işletmelerden elde edilen tek bir hard diskte 254 müstehcen görüntü tespit edildi. Yalım Garden Otel’in muhasebe bilgisayarından (21/2 Sıra No’lu materyal) çıkan bir fotoğraf ise soruşturmanın en hassas noktasını oluşturdu. İnternetten indirilenlerin aksine, bir otel odasında çekildiği değerlendirilen, başında havlu sarılı çıplak bir kadının arkadan çekilmiş fotoğrafının gerçek bir kişiye ait olduğu rapor edildi. Soruşturmada Yalım Garden Otel ve Jolly Joker gibi işletmelerden alınan 3 adet hard diskin bozuk olması nedeniyle kriminal incelemeye gönderilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan, ele geçirilen 3 adet yüksek hacimli kamera kayıt cihazının imaj alma ve çözümleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.