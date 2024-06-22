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Pazar gününe dikkat! Saat verildi: Taksim ve Şişhane metro istasyonları işletmeye kapatılacak

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın yarın saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada istasyonların İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda işletmeye kapatılacağı belirtilerek, "Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir." denildi.

21:07 - 22/06/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."



#Metro İstanbul
#Şişhane
#Taksim
#Taksim-Kabataş füniküler hattı
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