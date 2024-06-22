Pazar gününe dikkat! Saat verildi: Taksim ve Şişhane metro istasyonları işletmeye kapatılacak

İstanbul’da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferler durunca metro istasyonunda yoğunluk yaşandı. Bunun üzerine akşam saatlerinde işten ve okuldan eve dönen vatandaşlar isyan etti. Metro arızası nedeniyle akşam saatlerinde işten ve okuldan eve dönmek isteyen ve seyahat etmek için havalimanına gidecek olan vatandaşlar istasyonlarda ve Otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.