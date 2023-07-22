Pazarkule Sınır Kapısı yeni haliyle hizmete açılıyor

Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı bir süre önce bakıma alındı.

Yenileme çalışmalarının sona ermesiyle modern görünüme kavuşan sınır kapısında beklenen gün geldi.

Artan peronlarıyla, genişleyen gümrük alanlarıyla Pazarkule Sınır Kapısı yeni yüzüyle yarın hizmete giriyor.

Peron sayıları arttı

Edirne'nin merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bulunan sınır kapısında iki yıl önce aralık ayında başlatılan modernizasyon çalışmaları bu yılın mayıs ayında tamamlandı.

Modernizasyon sonrası sınır kapısında bir giriş ve bir çıkış olan peron sayısı, 3 giriş ve 3 çıkış olmak üzere 6'ya çıkarıldı.

Gümrük sahasının 4 bin metrekarelik kullanım alanı da 22 bin metrekareye kadar genişletildi.

Mağazalar da yer alıyor

Pazarkule'de arama hangarı, sosyal donatılar, personel binalarının yanı sıra yolcu binasında idari üniteler, zemin katta mağazalar yer alıyor.

Sınır kapısında, x-ray ofisi, mobil x-ray ve köpek eğitim merkezi, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü binası da bulunuyor.

Yarın yapılacak açılış törenine, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılması bekleniyor.







