Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin'e düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da halkla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı. Erdoğan'a ziyaretin ardından Şanlıurfa sokaklarında halkın arasına karıştı. Erdoğan’a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, "Baba" ve "Reis" diye seslendiler.