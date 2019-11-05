Gündem Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanine düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin'e düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin'e düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü PKK'ya yönelik hava operasyonu düzenlendi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik hava operasyonu düzenlendi.

Pençe-3 Harekatı Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, harekat kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe-3 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Pençe-3 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı bulundu

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da, PKK/YPG’li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi" denildi.


Pençe-3 Harekatı'nda ele geçirilen EYP imha edildi
OYNAT 01:30
Pençe-3 Harekatı'nda ele geçirilen EYP imha edildi
Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekâtı'nda, 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından paylaşıldı.


Tel Abyadda bulundu

Tel Abyad'da bulundu

​SAS timleri tek tek tespit ederek imha etti.
Pençe-3 Harekatında PKKya darbe

Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya darbe

Haftanin'e düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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