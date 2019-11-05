Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin'e düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, harekat kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/GRuxKF5raA
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/GRuxKF5raA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2019
11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı bulundu
Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da, PKK/YPG’li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi" denildi.
Tel Abyad'da, PKK/YPG’li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/7XvOQTvxFo
Tel Abyad'da, PKK/YPG’li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/7XvOQTvxFo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2019