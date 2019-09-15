Bakanlık açıkladı: Patlayıcılar imha edildi

Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında belirlenen 4 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı 4 EYP'nin belirlenerek yerinde imha edildiği kaydedildi.
Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda; ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı olmak üzere toplam 4 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tQ5df4tbqL
Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda; ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı olmak üzere toplam 4 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tQ5df4tbqL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2019