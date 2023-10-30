Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik hava operasyonlarını sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek
" ifadelerine yer verildi.
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4 saat önce