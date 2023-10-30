Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Terörist Muhammed Azo, Şırnak/Cizre-Silopi yolu üzerindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na 2 Şubat 2022'de düzenlenen ve bir askerin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı saldırının faili olduğu gerekçesiyle aranıyordu.