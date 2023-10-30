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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından, yapılan açıklamada, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" denildi.

Halil Akkoç
14:19 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:29 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik hava operasyonlarını sürdürüyor.

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik hava operasyonlarını sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek
" ifadelerine yer verildi.
#MSB
#Pençe-Kilit Operasyonu
#TSK
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