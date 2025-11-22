Yeni Şafak
Pendik'te feci olay: Teknenin pervanesine takılarak can verdi

12:0722/11/2025, Cumartesi
Ayakları teknenin pervanesine kapılan kişi hayatını kaybetti... Kaptan tutuklandı
İstanbul Pendik'te tekneden denize düşerek ayakları pervaneye kapılan M.T. (40) hayatını kaybetti. Teknenin kaptanı A.A.K, tutuklandı.

Pendik'te Batı Mahallesi'nde bulunan marinaya 16 Kasım'da gelen A.A.K. (41), A.K. (37) ve M.T. (40) tekneyle denize açılmak istedi. A.A.K'nin kaptanlığında marinadan 10 metre açılan teknenin halatı çözülmeyince aniden durması sonucu M.T. denize düştü.


Ayakları pervaneye takılan M.T'yi arkadaşları denizden çıkardı.


İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.


KURTARILAMADI


Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan M.T, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


TEKNE KAPTANI TUTUKLANDI


Polislerce gözaltına alınan teknenin kaptanı A.A.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Teknenin açılması, bir anda durması ve geri dönmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.




#denize düşme
#İstanbul
#Pendik
#tekne
