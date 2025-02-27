Pentagon duyurdu: Trans askerler 30 gün içinde ordudan atılacak

ABD Savunma Bakanlığı, trans askerlerin muafiyet almadıkları takdirde 30 gün içinde ordudan atılacağını duyurdu.
Trans askerler için, ABD Savunma Bakanlığı yeni alınan kararları duyurdu.
26 Şubat tarihli bildiride transseksüel askerlerin 30 gün içinde tespit edilmesine yönelik prosedür oluşturulacağı, ardından muafiyet almadıkları takdirde 30 gün içinde ordudan çıkarılacağı ifade edildi.
"Yasaklanmış askerler"
"Orduya katılmalarına izin yok"
Muafiyetin yalnızca ordunun savaşma yeteneklerini doğrudan destekleyen askerin tutulmasında bir çıkar olması durumunda verileceği kaydedildi. Trans askerlerin muafiyet için ayrıca cinsiyetiyle ilgili 36 ay boyunca klinik olarak önemli bir sıkıntı yaşamamış olması gerektiği belirtildi.
Daha önce transların orduya katılmasına izin verilmeyeceğini ve askerlerin cinsiyet geçişiyle ilgili prosedürleri gerçekleştirmesinin veya bunun kolaylaştırılmasının durdurulacağını belirten Pentagon, bildiride söz konusu yasağın halihazırda görev yapan ordu mensuplarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini vurguladı.
Trump'ın kararnemesine dava açıldı
Sayıları bilinmiyor
Trans askerlerin kimliklerini açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Bu nedenle Pentagon’da ordudaki transların sayısına dair net bilgi yer almıyor. Pentagon verilerine göre orduda yaklaşık 1.3 milyon aktif görevli personel bulunuyor. Aktivistler orduda 15 bin civarında trans asker olduğunu belirtirken, yetkililer ise bu sayının birkaç bin civarında olduğunu ifade ediyor.