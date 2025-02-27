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Pentagon duyurdu: Trans askerler 30 gün içinde ordudan atılacak

Pentagon duyurdu: Trans askerler 30 gün içinde ordudan atılacak

12:5227/02/2025, Perşembe
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ABD'de transların orduya katılmasına izin yok
ABD'de transların orduya katılmasına izin yok

ABD Savunma Bakanlığı, trans askerlerin muafiyet almadıkları takdirde 30 gün içinde ordudan atılacağını duyurdu.

Trans askerler için, ABD Savunma Bakanlığı yeni alınan kararları duyurdu.


26 Şubat tarihli bildiride transseksüel askerlerin 30 gün içinde tespit edilmesine yönelik prosedür oluşturulacağı, ardından muafiyet almadıkları takdirde 30 gün içinde ordudan çıkarılacağı ifade edildi.


"Yasaklanmış askerler"


Bildiride,
"ABD hükümetinin politikası, askerlerin hazırlığı, uyumu, dürüstlüğü, alçakgönüllülüğü, tekdüzeliği ve bütünlüğü için yüksek standartlar belirlemektir.

Cinsiyet disforisi (cinsel kimlik bozukluğu) tanısı almış, geçmişinde bu hastalıkla uyumlu semptomlar gösteren veya bu hastalığa yakalanmış askerler ordudan çıkarılmak üzere işleme alınacaktır.

Savaşma yeteneklerini doğrudan destekleyen bir askerin tutulmasında bir çıkar olması durumunda vaka bazında muafiyet verilebilir"
ifadeleri kullanıldı.


"Orduya katılmalarına izin yok"


Muafiyetin yalnızca ordunun savaşma yeteneklerini doğrudan destekleyen askerin tutulmasında bir çıkar olması durumunda verileceği kaydedildi. Trans askerlerin muafiyet için ayrıca cinsiyetiyle ilgili 36 ay boyunca klinik olarak önemli bir sıkıntı yaşamamış olması gerektiği belirtildi.


Daha önce transların orduya katılmasına izin verilmeyeceğini ve askerlerin cinsiyet geçişiyle ilgili prosedürleri gerçekleştirmesinin veya bunun kolaylaştırılmasının durdurulacağını belirten Pentagon, bildiride söz konusu yasağın halihazırda görev yapan ordu mensuplarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini vurguladı.


Trump'ın kararnemesine dava açıldı


Pentagon'un bildirisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın transların askerlik hizmetini yasaklamayı hedefleyen ve ocak ayı sonlarında imzaladığı kararnameye karşı açılan bir davada mahkemeye sunulan dosyanın bir parçası olarak kamuoyuna açıklandı. Trump,
"Bir bireyin cinsiyetinden farklı sahte bir 'cinsiyet kimliği' ifade etmesi, askerlik hizmeti için gerekli olan katı standartları karşılayamaz"
demişti.

Sayıları bilinmiyor


Trans askerlerin kimliklerini açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Bu nedenle Pentagon’da ordudaki transların sayısına dair net bilgi yer almıyor. Pentagon verilerine göre orduda yaklaşık 1.3 milyon aktif görevli personel bulunuyor. Aktivistler orduda 15 bin civarında trans asker olduğunu belirtirken, yetkililer ise bu sayının birkaç bin civarında olduğunu ifade ediyor.


#Pentagon
#ABD
#Trump

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