Binlerce LGBT destekçisi site kapatıldı

New York Times'ın analizine göre, ABD hükümetine bağlı ondan fazla web sitesinde 8 binden fazla web sayfası kullanıma kapatıldı. Sayfalarda LGBT ideolojisi aşılayan ifadeler temizlendi. Nüfus Sayımı Bürosu'nun web sitesinde 3 binden fazla sayfalık makale kaldırıldı. Adalet Programları Ofisi'nin web sitesinden ise 1000'den fazla sayfalık makale silindi. Söz konusu uygulamanın hükümet kurumlarının hepsinde hayata geçirileceği ifade ediliyor.