Binlerce LGBT destekçisi site kapatıldı

Washington'daki güç mücadelesinde bir adım da LGBT lobisine karşı atıldı. ABD’de federal kurumlar, Başkan Donald Trump'ın “LGBT ideolojisini hükümet politikalarından temizleme” emirlerini yerine getirmek için web sitelerini kullanıma kapattı.
New York Times'ın analizine göre, ABD hükümetine bağlı ondan fazla web sitesinde 8 binden fazla web sayfası kullanıma kapatıldı. Sayfalarda LGBT ideolojisi aşılayan ifadeler temizlendi. Nüfus Sayımı Bürosu'nun web sitesinde 3 binden fazla sayfalık makale kaldırıldı. Adalet Programları Ofisi'nin web sitesinden ise 1000'den fazla sayfalık makale silindi. Söz konusu uygulamanın hükümet kurumlarının hepsinde hayata geçirileceği ifade ediliyor.