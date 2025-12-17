Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Perakende ticarette kuralsızlığa geçit yok: 67 milyon TL idari para cezası kesildi

Perakende ticarette kuralsızlığa geçit yok: 67 milyon TL idari para cezası kesildi

15:0717/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Bursa'da 'perakende ticaret' kurallarına uymayan işletmelere idari para cezası
Bursa'da 'perakende ticaret' kurallarına uymayan işletmelere idari para cezası

Bursa’da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, perakende ticaretin düzenlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yılbaşından bu yana kuyumcu, emlak, market ile yeme-içme sektörlerinde yapılan kontrollerde mevzuata aykırı faaliyet tespit edilen 5 bin 903 işletmeye toplamda 67 milyon TL’yi aşan idari para cezası kesildi.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kuyumcu, emlak, market ile yeme-içme sektörüne yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 2025 yılında yapılan denetimlerde, uygunsuzluk tespit edilen 168 emlakçıya toplam 15 milyon 130 bin 274 TL, 82 kuyumcuya 16 milyon 400 bin TL, 5 bin 653 market, kafe, restoran, lokanta ve benzeri diğer işletmelere fiyat etiketi aykırılıkları ile ilgili olarak 12 milyon 309 bin 768 TL para cezası uyguladı.

Ayrıca '5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında; marketlerdeki künye denetiminde, 254 yaş sebze ve meyve künyesinde aykırılık tespit edilen işletmelere, her künye aykırılığı için 88 bin 663 TL olmak üzere toplamda 22 milyon 520 bin 77 TL idari para cezası uygulandı. Aykırılık tespit edilen 5 bin 903 işletmeye toplam 67 milyon TL para cezası uygulandığını söyleyen ve emlak ile kuyum sektörlerinde denetimlerde bulunan Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar,
"Ticaret İl Müdürlüğü olarak gerek sistemden gerekse yazılı olarak yapılan şikayetler üzerine veya rutin olarak bakanlığımızın koordinesiyle kuyum ve emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimleri gerçekleştiriyoruz"
dedi.

Emlak sektöründe denetleme

Emlak sektöründeki denetimlere ilişkin bilgi veren İsmail Aslanlar, şunları söyledi:
"İl Müdürlüğümüzce onaylı 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'nin olup olmadığına ve işletmenin adresinin doğruluğuna bakıyoruz. Diğer taraftan taşınmaz ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar olarak, hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmek, yanıltıcı bilgi vermemek, haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunmamak, hizmet verdiği kişilerin tercihlerini etkileyecek nitelikteki bilgileri gizlememek, hizmet verdiği kişilerin menfaatlerine aykırı davranışta bulunmamak, hizmet verdiği kişileri yasa dışı olan ve etik olmayan uygulamalara teşvik etmemek, hizmet verdiği kişilere tehdit veya taciz edici davranışlarda bulunmamak, ilanlarında yetkilendirme sözleşmesine aykırı hususlara yer vermemek ve piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanlara yer vermemek gibi ilke ve kurallara uyulmaması yönünde alınan şikayetleri Bakanlığımız koordinesinde denetliyor ve sonuçları gereği yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderiyoruz. Gerektiğinde aykırı davranan işletmelerin yetki belgelerini de iptal ediyoruz."

'Gerektiğinde yetki belgelerini de iptal ediyoruz'

Denetimlerin devam ettiği kuyum sektörü ile ilgili de açıklamalarda bulunan Aslanlar,
"İl Müdürlüğümüzce onaylı 'Kuyum Ticareti Yetki Belgesi’nin olup olmadığına ve işletmenin adresinin doğruluğuna bakıyoruz. Diğer taraftan kuyum ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar olarak ticari örf ve adetler ile teamüllere uygun davranmak, yanıltıcı bilgi vermemek, haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunmamak, hizmet verdiği kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik etmemek gibi ilke ve kurallara uyulmamasıyla ilgili şikayetleri, bakanlığımız koordinesinde denetliyor ve gereği yapılmak üzere Bakanlığımıza iletiyoruz. Gerektiğinde aykırı davranan işletmelerin yetki belgelerini de iptal ediyoruz. Bunların dışında marketlerde fiyat etiketi, kasa-raf uyumu, fahiş fiyat artışı tespit denetimleri ile lokanta, kafe, restoran gibi yeme ve içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik fiyat tarife ve menü liste denetimleri, QR kodu denetimlerimiz aralıksız devam ediyor"
diye konuştu.



#perakende
#Bursa
#Ticaret İl Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
13 ilçede 8 saatlik su kesintisi! İzmir'de bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 17 Aralık İZSU su kesintisi programı!