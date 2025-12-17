Perakende ticarette kuralsızlığa geçit yok: 67 milyon TL idari para cezası kesildi

"İl Müdürlüğümüzce onaylı 'Kuyum Ticareti Yetki Belgesi’nin olup olmadığına ve işletmenin adresinin doğruluğuna bakıyoruz. Diğer taraftan kuyum ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar olarak ticari örf ve adetler ile teamüllere uygun davranmak, yanıltıcı bilgi vermemek, haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunmamak, hizmet verdiği kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik etmemek gibi ilke ve kurallara uyulmamasıyla ilgili şikayetleri, bakanlığımız koordinesinde denetliyor ve gereği yapılmak üzere Bakanlığımıza iletiyoruz. Gerektiğinde aykırı davranan işletmelerin yetki belgelerini de iptal ediyoruz. Bunların dışında marketlerde fiyat etiketi, kasa-raf uyumu, fahiş fiyat artışı tespit denetimleri ile lokanta, kafe, restoran gibi yeme ve içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik fiyat tarife ve menü liste denetimleri, QR kodu denetimlerimiz aralıksız devam ediyor"