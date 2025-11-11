Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
BDDK’dan kredi kartlarına yeni düzenleme: Artık bu saatlerde işlem yapılamayacak

BDDK’dan kredi kartlarına yeni düzenleme: Artık bu saatlerde işlem yapılamayacak

12:0811/11/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber

Kredi kartı harcamalarındaki yükseliş ve artan dolandırıcılık vakaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu (BDDK) harekete geçirdi. Kurum, tüm banka hesaplarını kapsayacak şekilde yeni bir kısıtlama kararı aldı. Buna göre belirlenen saatler arasında kredi kartı ile nakit çekimi gerçekleştirilemeyecek. İşte uygulamanın detayları ve geçerli saatler…

Son zamanlarda banka hesapları ve kredi kartları üzerinden artış gösteren dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla yeni tedbirler alındı. 

Buna göre banka fark etmeden tüm müşteriler saat 22.00 ile 06.00 arasında yapacağı nakit işlemler sırasında çipli kimlikleri ile onay almak zorunda kalacak. Telefonunda NFC özelliği olmayan kullanıcılar ise bu saatler arasında nakit avans çekimi yapamayacak.


Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu tür istenmeyen durumların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi yeni önlemi yürürlüğe aldı.


Dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilecek


Bankaların enflasyonu gerekçe göstererek müşterilerin kredi kartı limitlerini peş peşe artırması, dolandırıcıların da iştahını kabarttı. 

Kullanıma açık ve yüklü limiti bulunan kartları gözüne kestiren dolandırıcılar, özellikle kullanıcıların uykuda olduğu gece saatlerinde dolandırıcılık yöntemlerini uygulamaya alıyor.


Saat kısıtlaması geliyor


Bu sırada banka hesabının gerçek sahipleri, kendilerine gelen güvenlik mesajlarını ya da banka tarafından yapılan aramaları görmezken, sabah saatlerinde ise banka hırsızlığını önlemek için çok geç kalınmış olunuyor. 

BDDK, bankalara verdiği yeni talimat ile bu durumun önüne geçebilmek amacıyla kredi kartından yapılacak nakit işlemlere zaman kısıtlaması getirdi.


Kullanıcılar, saat 22.00 ve 06.00 arasında yapacakları nakit avans işlemlerinde, söz konusu talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylamak zorunda kalacak. 

Söz konusu işlem yalnızca NFC özelliği bulunan telefonlar ile gerçekleştirilebilecek.

Telefonunda bu özellik bulunmayan ya da çipli kimlik kartına sahip olmayan kullanıcılar ise nakit avans çekim işlemi için kısıtlama saatlerinin sona ermesini bekleyecek.

#kredi kartı
#BDDK
#dolandırıcılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karı, koca ve çocuklar ayrı ayrı TOKİ konut başvurusu yapabilir m? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru şartları