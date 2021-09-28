Gündem Perinçekten Akşenerin Başbakan adayı olacağım açıklamasına tepki Anca 23 Nisanda olur
POLİTİKA

Perinçek'ten Akşener'in 'Başbakan adayı olacağım' açıklamasına tepki: Anca 23 Nisan'da olur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalarda bulunarak, "Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım" demişti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akşener'in adaylık sözlerinin mantık dışı olduğunu belirterek, "Sayın Akşener ne zaman başbakan olur, 23 Nisan'da başbakan olur. 23 Nisan'da çocuklarımızı koltuğa oturtuyoruz ya, o zaman olabilir" ifadelerini kullandı.

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Perinçekten Akşenerin Başbakan adayı olacağım açıklamasına tepki: Anca 23 Nisanda olur
Meral Akşener ve Doğu Perinçek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalarda bulunarak, "Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım.' ifadelerini kullanmıştı. Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında, Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandıklarında parlamenter sisteme dönülerek kendisinin başbakan adayı olacağına dair açıklamaları ele alındı.

  • Programın konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Meral Akşener'in bu söyleminin mantık dışı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"ANAYASADA BAŞBAKANLIK DİYE BİR KAVRAM YOK"

"Anayasada başbakanlık diye bir kavram da kurum da yok. Sayın Akşener'in 'Başbakan olmak istiyorum' sözü, çocuklara sorduğumuz zaman, 'Mühendis, avukat, doktor olmak istiyorum' gibi bir şey. Başbakanlık ne zaman olur? Ancak anayasa değişikliği ile. Ve anayasa değişikliği de belirli bir çoğunluk ile mümkün.

Meral Akşener'den adaylık açıklaması: Cumhurbaşkanlığına değil Başbakanlığa adayım
OYNAT 00:56
Meral Akşener'den adaylık açıklaması: Cumhurbaşkanlığına değil Başbakanlığa adayım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu. Akşener, 'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım.' dedi.


"MUHALEFETİN ANAYASA DEĞİŞTİRME GÜCÜ OLMADI, OLMAYACAK"

Bugün TBMM'deki bünyeye baktığımız zaman, Atlantik cephesinde bulunan partileri toplayın, anayasa değiştirme güçleri yok. Seçimden sonra da bu güçleri yok. Bu güce hiçbir zaman sahip olamayacaklar.

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"AKŞENER ANCAK 23 NİSAN'DA BAŞBAKAN OLUR"

Muhalefetteki partilerin toplamının anayasa değiştirme kabiliyeti yok, seçimden sonra hiç yok. Çünkü olursa bu, Türkiye'nin felaketi olur. Sayın Akşener ne zaman başbakan olur, 23 Nisan'da başbakan olur. 23 Nisan'da çocuklarımızı koltuğa oturtuyoruz ya, o zaman olabilir."

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Kağıt üstünde başbakan adayı
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