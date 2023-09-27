Peygamber coşkusu: Mevlid Kandili'nde eller semaya açıldı

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed’in yeryüzünü teşriflerinin sene-i devriyesi olan Mevlid Kandili dün gece dualarla idrak edildi. Mevlid Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlarda, Kur’an-ı Kerim okundu, salavat getirildi ve İslam dünyası için dualar edildi. Programlarda, Hz. Peygamber’in insanlığa getirdiği rahmet yüklü mesajlarından konular anlatıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Mevlid Kandili Programı ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı’na katıldı.

Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Erbaş, Mevlid-i Nebi’nin yeni bir başlangıç için fırsat bilinmesi gerektiğini belirterek, “Hayatımızın muhasebesini yaparak Rabb’imize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz.” ifadesini kullandı. Erbaş, şöyle devam etti: “Ancak dünyamız bugün yeni bir cahiliye girdabının içinde derin savruluşlar yaşamaktadır. İnsanı erdemli kılan değerlerin bir bir kaybedildiği günümüzde insanlığı çepeçevre kuşatan şiddet sarmalı ve yürekleri sızlatan merhametsizlikler dünyayı yaşanmaz hale getirmektedir. Bugün de söz konusu cendereden kurtulmak adına insanlığın sahip olduğu en büyük imkan, Peygamber Sallallahü Aleyhi Vesellem’in yaşantısıyla temsil ettiği yüce kitabımız Kur’an’ın evrensel hakikatleridir. Dünyevi menfaat ve ihtirasların girdabında bunalan ruhlar, ancak onun rehberliğinde ve ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.’ buyuran Peygamber’imizin örnekliğinde huzura kavuşacaktır. Bu sebeple Mevlid-i Nebi’yi kapsamlı bir tefekkür ve yeni bir başlangıç için fırsat bilmeliyiz.”