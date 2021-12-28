Pitbull saldırısına uğrayan Asiye ile ilgili soruşturmada yeni gelişme: İki kişi daha tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralaması nedeniyle başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor.
Bu kapsamda, daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K, yeni deliller kapsamında tekrar gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
GÜNDEM
Gaziantep'te iki pitbullun saldırdığı çocuğa kalçadan alınan doku nakledildi
Olay
Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.
Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.
Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.
FOTOĞRAF 17
Gaziantep Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in 4 yaşındaki kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı.
Olay, Türkiye'yi adeta ayağa kaldırdı.
Minik Asiye'nin hastanedeki tedavisi sürerken, babası Hüseyin Ateş, tüm bunların ardından bir şok daha yaşadı.
Tedavisine Antalya'da devam edilen 4 yaşındaki Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, hem çalıştığı sitedeki işinden hem de evinden çıkarıldı.
Yaşadığı mağduriyetle ilgili konuşan acılı baba \"Ne yapacağımı bilmiyorum\" dedi.
SESSİZ KALMADI<br><br>Yaşanan duruma sosyal medyada tepkiler yükselirken; şarkıcı Demet Akalın da hızla yayılan habere sessiz kalamadı.
\"BİR SENELİK KİRASINI BEN ÖDERİM\"<br><br>Yardım çağrısında bulunan Akalın, \"Kime şikayet etsek ki bilemedim ne günah ya. Ev tutsun en güzel yerden ben 1 senelik kirasını öderim!
\"NE ARA BU KADAR KÖTÜ OLDUNUZ\"<br><br>Sayın Şahin altında kalmaz yeni bir iş bulur. Gerçekten ne ara bu kadar kötü oldunuz hem suçlu hem güçlü yazık size\" ifadelerini kullandı.
Dört yaşındaki Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirilmiş, Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınmıştı.
DOKU NAKLİ YAPILDI<br><br><br>Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, yoğun bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte doku nakli gerçekleştirdi.
Ağır yaralanan Asiye, Antalya'da yüzüne yapılan 4 saatlik doku naklinin ardından şu an uyutuluyor.
3 BOYUTLU KAYIPLAR VAR<br>Asiye'nin ameliyatını gerçekleştiren doktoru, operasyonla ilgili Asiye'deki normal bir doku kaybından ziyade ciddi bir yaralanma olduğunu belirterek \"Yüzündeki sinirlerde ciddi hasarlar, çene ve kulakta 3 boyutlu kayıplar vardı. Yüzüne ve saç derisine operasyon yaptık. Sırtından ve bacağından doku nakilleri gerçekleştirdik.\" ifadelerini kullandı.
Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ve ailesine Demet Akalın'dan destek
Gazintep'ye pitbull saldırısına uğrayan ve ölümden dönen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası hem işinden kovulmuş hem de oturduğu evden çıkarılmıştı. Bu durumun gündeme gelmesi sonrası harekete geçen şarkıcı Demet Akalın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım çağrısında bulundu.
FOTOĞRAF 12
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş, bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğramıştı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete aptığı açıklamada, gece hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen çocuğun saat 03.00 civarında yoğun bakım ünitesine kabul edildiğini belirtti.
Hastanın uyuduğunu ve annesini yanına alacaklarını vurgulayan Çete, şunları kaydetti:<br><br>\"Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut. İlk müdahalesi Gaziantep'te başarılı şekilde yapılmış, hastanemize ileri tedavi amacıyla nakil edildi...
Genel durumunun uygunluğunu takip ederek mümkün olan en kısa zamanda, tahminen bir, iki gün içinde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor. Hastamız bizzat Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız tarafından da yakından takip edilmektedir.\"
ASİYE 'EVE GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ<br><br>Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye Ateş'i çocuk yoğun bakım servisine yatırılmasının hemen ardından sabah erken saatlerde ziyaret etti. Yanında annesi bulunan Asiye, Prof. Dr. Çete'ye \"Eve gitmek istiyorum\" dedi.
Gülümseyerek yanıt veren Prof. Dr. Çete de \"Tedavilerinin tamamlanmasının ardından elbette eve gideceksin\" diye konuştu.
Asiye'yi ziyaretinin ardından hastane önünde açıklama yapan Başhekim Çete, \"Annesi yanındaydı. Geldiğindeki durumuna göre bugün biraz daha iyi. Ağız yoluyla beslenmesi yapılıyor. Bu da iyi bir durum; hem genel sağlık durumu hem moral açısından artı sağlıyor. Eve gitmek istediğini söyledi bana. Onu çok iyi anlıyorum, minik bir çocuk, eve gitmek isteyecektir. Tedavileri tamamlandıktan sonra minik Asiye sağlıklı bir şekilde evine gidebilir. Pazartesi veya salı günü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın muayenesinin ardından doku nakli süreci başlayacak\" dedi.
Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'ten yeni haber var
Gaziantep'te 2 Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş'in tedasinde yeni bir gelişme yaşandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları olduğunu belirterek, "Bir iki gün içinde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor." dedi. Çete "Şu anda uyuyor, birazdan annesini yanına alacağız. Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut" diye konuştu Yanında annesi bulunan Asiye, Prof. Dr. Çete'ye "Eve gitmek istiyorum" dedi. İşte Gaziantep'te pitbull saldırına uğrayan Asiye Ateş'in son durumu...