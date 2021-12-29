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GAZİANTEP

Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye servise alındı

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan, sevk edildiği Antalya’da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki Asiye Ateş, dün akşam saatlerinde uyandırıldı. Yoğun bakımdan servise alınan Asiye Ateş'in durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Pitbull saldırısına uğrayan Asiyeden iyi haber: Doku nakli yapılan Asiye servise alındı
Bilinci yerinde olan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.

Gaziantep’te, 22 Aralık günü, oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.

Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği minik Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Vücudundaki enfeksiyon oranı düşen Asiye'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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Dün akşam saatlerinde tamamen uyandırılan Asiye Ateş, kendisiyle ilgilenen hemşirenin elini sıkarak bir şeyler mırıldandı. Bilinci yerinde olan küçük Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.

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AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş'in yakından ilgilendiği Asiye'yi ziyaret için gece saatlerinde hastaneye gitti. Asiye'nin durumu hakkında bilgi alan milletvekilleri, aileye bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Çelik ve Köse ziyaretlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Asiye'nin yatağında yüzünde sargılarla yattığı görüldü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asiye'min gözlerinden öpüyorum. Gerek Vali bey gerek Fatma hanım üzerinden süreci yakından takip ediyorum. Namazlarımda da dua edeceğim' dedi.

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