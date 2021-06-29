PKK elebaşlarından Mustafa Karasu: CHP'den Saadet'e hepsi HDP sayesinde ayakta
Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu yayınladığı videoda, muhalefet partilerinin gücünü HDP'den aldığını ileri sürdü ve halkı ayaklanmaya çağırdı. Türkiye'nin Irak'ın Kuzey'inde PKK'ya ağır darbe verdiği operasyonlarla HDP'ye kapatma davası arasında bağ kuran Karasu, "CHP'sinden, Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir" dedi. Karasu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarına da atıf yaptı.
Türkiye'nin Irak'ın Kuzey'inde gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu yayımladığı video ile Kuzey Irak'taki operasyonlarla HDP'ye yönelik kapatma davası arasında ilişki kurarak Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gücünü sorguladı.
"HDP olmasaydı CHP'den Saadet'e kadar hiçbiri ayakta kalamazdı"
Karasu, "HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Şimdi yapılması gereken bu iktidarı yerle yeksan etmektir. Kemal Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi, Meral Akşener linç edilmek istendi. CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir. Sedat Peker bile sallıyor" ifadelerini kullandı.