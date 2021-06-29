Gündem PKK elebaşlarından Mustafa Karasu CHPden Saadete hepsi HDP sayesinde ayakta
POLİTİKA

PKK elebaşlarından Mustafa Karasu: CHP'den Saadet'e hepsi HDP sayesinde ayakta

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu yayınladığı videoda, muhalefet partilerinin gücünü HDP'den aldığını ileri sürdü ve halkı ayaklanmaya çağırdı. Türkiye'nin Irak'ın Kuzey'inde PKK'ya ağır darbe verdiği operasyonlarla HDP'ye kapatma davası arasında bağ kuran Karasu, "CHP'sinden, Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir" dedi. Karasu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarına da atıf yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK elebaşlarından Mustafa Karasu: CHPden Saadete hepsi HDP sayesinde ayakta
Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu

Türkiye'nin Irak'ın Kuzey'inde gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu yayımladığı video ile Kuzey Irak'taki operasyonlarla HDP'ye yönelik kapatma davası arasında ilişki kurarak Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gücünü sorguladı.

PKK elebaşı Mustafa Karasu: HDP olmasaydı CHP'den Saadet'e kadar hiçbiri ayakta kalamazdı Kılıçdaroğlu'na ve Akşener'e saldırı İzmir'le bağlantılı
OYNAT 02:03
PKK elebaşı Mustafa Karasu: HDP olmasaydı CHP'den Saadet'e kadar hiçbiri ayakta kalamazdı Kılıçdaroğlu'na ve Akşener'e saldırı İzmir'le bağlantılı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı videoyla CHP İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne göndermede bulundu. Kuzey Irak'taki operasyonlarla HDP'ye yönelik kapatma davası arasında ilişki kuran Karasu, 'HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Şimdi yapılması gereken bu iktidarı yerle yeksan etmektir. Kemal Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi Meral Akşener linç edilmek istendi. CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir. Sedat Peker bile sallıyor 'Dumanla bile olsa onları duman ederim' diyor.

"HDP olmasaydı CHP'den Saadet'e kadar hiçbiri ayakta kalamazdı"

Karasu, "HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Şimdi yapılması gereken bu iktidarı yerle yeksan etmektir. Kemal Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi, Meral Akşener linç edilmek istendi. CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir. Sedat Peker bile sallıyor" ifadelerini kullandı.

PKK'lı Karasu: Soylu bizi muhatap almıyor önceki iktidarlar döneminde görüşme için vekil gönderirlerdi
OYNAT 01:28
PKK'lı Karasu: Soylu bizi muhatap almıyor önceki iktidarlar döneminde görüşme için vekil gönderirlerdi
Türkiye'nin Irak'ın Kuzey'inde gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu, yeni açıklama yayımladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun örgütü muhatap almadığını belirten Karasu, 'PKK'yla görüşür mü hiç? Bizi muhatap alır mı? Önceki hükümetler bunu sorun etmiyordu milletvekili gönderip görüşüyorlardı. Burada muhalefet de fırsatı değerlendiremedi. Hükümeti yıkabilirlerdi' ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Karayılan yalvardı: Durun artık bizi rahat bırakın herkese sesleniyorum sessiz kalmayın
OYNAT 01:12
PKK elebaşı Karayılan yalvardı: Durun artık bizi rahat bırakın herkese sesleniyorum sessiz kalmayın
TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve son olarak Metina'da ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, yayınladığı videoyla hezimeti itiraf etti. Bölgedeki gruplara 'Sessiz kalmayın' çağrısında bulunan Karayılan 'Bu söylediklerimin zayıflıkla ilgisi yok. Durun artık. Bizi rahat bırakın. PKK saldırdı diyorlar. PKK ne zaman saldırmış' diye konuştu.
Abone Ol Google News
Kabus geri döndü

Kabus geri döndü

Önlemler alınmazsa büyük bir tehlike bekliyor.
Tık uğruna yaptığı pes dedirtti

Tık uğruna yaptığı 'pes' dedirtti

​Otobüsün üstünde ölümüne yolculuk.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yalan haber ulusal güvenlik sorunu olarak görülmeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama.

Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona yaklaşıldı.

​Meteoroloji uyardı: Batıdan Türkiye'ye giriş yapacak.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren: Bambaşka bir Türk dünyası göreceğiz
Gündem

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren: Bambaşka bir Türk dünyası göreceğiz

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği yakınında bulunan Azerbaycan Evi'nin açılış törenine katıldı. Eren “Türkiye'nin başkenti Ankara'da açtığımız Azerbaycan Evi'yle evimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla ortak paylaşım bizi daha güçlü, daha kuvvetli kılacaktır” diye konuştu.
Elmalı davasında anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki yağıyor: Bakanlıktan açıklama geldi
Gündem

Elmalı davasında anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki yağıyor: Bakanlıktan açıklama geldi

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakıldı. Sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle yapılan paylaşımlarda duruma tepki yağıyor. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklamada bulundu. Bakanlık yaptığı açıklamada, her iki çocuğun da psikolojik destek aldığını belirterek "Sanıkların tutuklanması talebinde bulunuldu. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık tarihi açıkladı: 27 ürün için açıkta satış yasağı geliyor
Ekonomi

Bakanlık tarihi açıkladı: 27 ürün için açıkta satış yasağı geliyor

Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belli oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre marketlerde aralarında çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kayısı ve kirazın da olduğu 27 ürün için açıkta satış yasağı geliyor. Yeni düzenleme 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.