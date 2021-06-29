PKK elebaşlarından Mustafa Karasu: CHP'den Saadet'e hepsi HDP sayesinde ayakta

PKK elebaşı Mustafa Karasu: HDP olmasaydı CHP'den Saadet'e kadar hiçbiri ayakta kalamazdı Kılıçdaroğlu'na ve Akşener'e saldırı İzmir'le bağlantılı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı videoyla CHP İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne göndermede bulundu. Kuzey Irak'taki operasyonlarla HDP'ye yönelik kapatma davası arasında ilişki kuran Karasu, 'HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Şimdi yapılması gereken bu iktidarı yerle yeksan etmektir. Kemal Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi Meral Akşener linç edilmek istendi. CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir. Sedat Peker bile sallıyor 'Dumanla bile olsa onları duman ederim' diyor.

