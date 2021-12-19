​PKK Ezidi çocukları kalkan yapıyor

Bölgede TSK’nın İHA ve SİHA destekli operasyonlarına karşı ise PKK, ezidi halkı ve çocukları kalkan yapıyor.

Irak’ta 7 yıl önce DEAŞ katliamına uğrayan Ezidilerin kamplardan çıkarak Sincar’da yaşamalarına devam etme çabaları devam ederken, Ekim 2020’de Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında yapılan Sincar’ın PKK ve Suriye uzantıları PYD/YPG’den temizlenme anlaşması halen uygulamaya geçirilemedi. PKK’nın yanısıra 2017’den itibaren bölgede bulunan Heyet Tahriru’ş Şam (HTŞ) unsurları tarafından bölgede karışıklık çıkarılmak suretiyle Irak merkezi hükümetinin kontrolü engellenmeye çalışılıyor.

PROPAGANDA YAPIYORLAR

Sincar’ı Kandil’in alternatifi olarak yapılandırma çabasındaki PKK’ya karşı Pençe harekatlarıyla mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak merkezi yönetiminin de bilgisi dahilinde terörist örgüte yönelik operasyonlarını bu bölgede de sürdürüyor. Bölgede TSK’nın İHA ve SİHA destekli operasyonlarına karşı ise PKK, ezidi halkı ve çocukları kalkan yapıyor. Hassasiyetle yürütülen TSK operasyonlarında sivil halkın zarar görmemesi için her türlü önlemin alındığı vurgulanırken, PKK’nın TSK’yı Ezidi sivillere zarar vermekle suçlayan lobisi ve bu yöndeki yayınları Avrupa ülkelerinde yoğun olarak pompalıyor. Son olarak İsveç’te Türkiye’nin tepkisini çeken PKK kabulünde yalan propaganda gündeme getirilmiş, TSK Ezidi halka zarar vermekle suçlanmıştı. PKK propagandasını savunan Avrupa ülkelerinden PKK’ya herhangi bir uyarı ise yok. Bölgedeki Ezidilerin açıklamaları da Avrupa’da duyulmuyor.

Saldırıları sürüyor

Bölgede kaos yaratma amaçlı PKK saldırılarının sonuncusu, geçtiğimiz hafta Semalka (Fişhabur) sınır kapısına düzenlendi. Amerikan ordusunun Suriye PKK’sına yardımlarını geçirdiği kapıya yönelik PKK saldırıları, ABD’nin Irak’ta PKK’ya yeterince destek vermediği için terörist elebaşlarının rahatsızlığının da bir yansıması olarak görülüyor.

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