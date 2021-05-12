PKK maket uçakla saldıracaktı ​

Uzun yıllar büyük gruplarla sınırlarımızdan sızarak saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK, artık İHA/SİHA’lardan kaçmak için mağaralardan başını bile çıkaramıyor. Mehmetçiğin karşısına çıkma cesareti bulamayan PKK’lı teröristler, basit yöntemlerle saldırmaya çalışıyor. Bunlardan sonuncusu, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Harekatlarının sürdüğü Metina’da yaşandı. PKK’lı teröristler Metina’da maket uçakla saldırı girişiminde bulundu. Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilen maket uçak, makineli tüfeklerle vurularak düşürüldü.

DEAŞ YÖNTEMİ

Bu saldırı tipi, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ’tan biliniyor. Bugüne kadar maket uçaklı hemen her saldırı Mehmetçiğin dikkatiyle püskürtüldü. Saldırılarında balon ve paramotor da kullanmaya çalışan PKK’lı teröristler, bu girişimlerinde de başarılı olamadı. Paramotor en son Gara’ya düzenlenen Pençe-Kartal 2 harekatında gündeme gelmişti. Paramotorla kaçmaya çalışan PKK’lı 3 terörist SİHA’lar tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Avaşin-Basyan’da 5 terörist etkisiz

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında “Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” bilgisi paylaşıldı.