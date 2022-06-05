PKK sivilleri kalkan yapıyor

Suriye’ye beşinci harekatın hazırlıkları sürerken, köşeye sıkışan PKK sivilleri kalkan olarak kullanmaya başladı. Rasd Suriye İnsan Hakları Ağı, terör örgütünün işgali altındaki çok sayıda köy ve kasabadan yardım çağrısı aldıklarını duyurdu. Haseke’ye bağlı Tel Tamr ve Ebu Rasin bölgelerindeki iki kasabada, teröristler sivillerin evlerini, ibadethaneleri ve arkeolojik alanları karargah olarak kullanıyor. Zorla el konulan evlerden roket atışı yapan PKK’lılar bölge halkının hayatını da kabusa çevirdi.

Suriye’nin kuzeybatı ve kuzeydoğu bölgelerinde tansiyonun artmasıyla teröristler çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Suriye İnsan Hakları İzleme Ağı, uluslararası toplumu bir an önce savaş suçu işleyen PKK’ya karşı hareket etmeye çağırdı.

6 YILDIR EVE DÖNEMİYORLAR

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgelere yönelik saldırılarında üs olarak kullandığı Tel Rıfat ve Münbiç’i 6 yıldır sivil halka baskıyla işgal altında tutuyor. Örgüt, yuvalandığı bazı ilçelerden yaptığı sızma girişimleri ve roket saldırılarıyla, Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgeleri tehdit ediyor.

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Tel Rıfat’ın Taane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minnağ, Ayn Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Burc el Kas ve Miyase köylerinde ağır silahlarla konuşlanan teröristler, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerlerini hedef alıyor. Teröristler, Münbiç’teki Sacur Çayı çevresinden de güvenli bölgedeki Cerablus ve El Bab ilçelerine taciz ateşi açıyor.

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