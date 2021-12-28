PKK ve HDP karşısında ailelerin direnişi 859’uncu gününde devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile nöbeti 859’uncu gününde de devam ediyor. Ailelerin sayısı çığ gibi büyürken Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden gelen aile ile birlikte sayı 251’e yükseldi.

Silvan ilçesinden gelen anne Adla Yıldırım, oğlu Mehmet Akif Yıldırım’ın 2014 yılında 25 yaşındayken Irak’a inşaat işçisi olarak gittiğini ve bir daha haber alamadıklarını söyledi. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Yıldırım, oğluna dönmesi için çağrıda bulundu.

Yıldırım, açıklamanın ardından oğlunun fotoğrafını alarak diğer ailelere dahil oldu.

OYNAT 00:29 HDP-CHP görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu soru almadan basın toplantısını bitirdi HDP'li Mithat Sancar ve Pervin Buldan, CHP'ye ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Sancar ve Buldan arasında yapılan görüşme sonrası basın toplantısı düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra 'Teşekkürler. Ortak soru alma kararımız var. İletmiş olalım” diyerek diyerek basın toplantısını bitirdi.





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