PKK'da harekat korkusu: Rusya ve Esed’den destek istedi

Suriye’nin kuzeyine yönelik beşinci harekat için geri sayım sürüyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) operasyon için emir beklerken, terör örgütü PKK/YPG ise ABD, Rusya ve Esed rejimiyle gizli pazarlıklar yürütüyor. Türkiye’yi durdurabilmek için sahadaki tüm aktörlerle gizli görüşmeler yapan PKK, Ruslar ve rejimle son 10 günde en az 4 kez görüştü.

TEL RIFAT’TA GİZLİ TOPLANTI

İlk görüşme Tel Rıfat’ta oldu. Rusya, rejim ve PKK’lıların bulunduğu üçlü görüşmeye İran milisleri alınmadı. PKK adına örgütün sözde Halep sorumlusu Remzi Şeyhmous, rejim adına Siyasi Büro Şefi Ghassan İbrahim’in katıldığı gizli toplantıda rejim subayları, PKK kontrolündeki petrolü rejime taşıyan Katırcı grubunun milis güçleri ve Rus askerler de yer aldı. Görüşmenin ana konusu “Türkiye’nin Münbiç ve Tel Rıfat’ı da kapsayacak olan harekatını önlemek” ve “PKK’yı garanti altına almak” oldu. Harekattan çekinen PKK, Rusya ve rejimden operasyonun durdurulması ve güvenlik garantisi istedi. PKK’nın Rusya’dan Tel Rıfat’a asker sevk etmesini istediği de bölge kaynaklarından edinilen bilgiler arasında.

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FOTOĞRAF 16 Terör örgütü PKKYPG, 2016 yılının şubat ayında 250 bin kişinin yaşadığı Tel Rıfat ve bağlı köylerini ele geçirdi. Terör örgütü, nüfusunun yüzde 95’ini Arapların oluşturduğu Tel Rıfat’ta uyguladığı baskı ve sindirme politikası ile bölge halkını göçe zorladı. Binlerce kişi, evlerini terk ederek farklı ülkelere veya Suriye içinde güvenli bölgelere göç etti. Yerlerinden olan yaklaşık 60 bin Tel Rıfatlı ise evlerine en yakın nokta olan Azez kırsalında Türkiye sınırına yakın bölgede İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından kurulan çadır kentlere yerleşti. Yıllardır hem evlerine yakın olması hem de özellikle savaş uçaklarının bombardımanından korunmak için Türkiye sınırının yanı başında bulunan çadır kentlerde zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren Tel Rıfatlılar, TSK’nın bölgeye yönelik olası harekatı ile doğdukları topraklara geri dönmeyi umut ediyor. 6 YILDIR ÇADIR KENTTE ZORLU YAŞAM<br><br>6 yılı aşkın süredir çadırlarda zorlu yaşam mücadelesi verdiklerini anlatan Tel Rıfatlılar, evlerine geri dönecekleri günü heyecanla beklediklerini söyledi. Evlerinden 25 kilometre uzaklıkta, çadırda, sefalet içinde yaşadıklarını belirten Tel Rıfatlılar, Türkiye’nin yardımlarıyla hayatlarını sürdürdüklerini söyledi. Türkiye’nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile yüz binlerce kişinin evlerine dönmesine olanak sağlamasının kendilerini de umutlandırdığını anlatan Suriyeli siviller, Tel Rıfat ve Münbiç’e hareket düzenlenecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Evlerini dönme hayali kuran Suriyeliler, eski günlerine dönmek istediklerini ifade etti. ‘OPERASYONU SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ’<br><br>Çadır kentte yaşayan Mahmud Ammar (73), doğduğu topraklardan PKKYPG terör örgütü tarafından zorla çıkarıldığını söyledi. Teröristlerin kontrolü sağlamasının ardından Tel Rıfat’tan ayrılarak çadırlarda yaşamaya başladıklarını anlatan Ammar, “Yıllardır buralarda büyük eziyet çekiyoruz. Mecburen buradayız ve evimize dönmek istiyoruz. Biz buradaki çadırlarda yaşayan insanlar olarak Tel Rıfat’a yapılacak olan operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Sahibi olduğumuz topraklara geri dönmemizi sağlayacak olan Türkiye’ye çok teşekkür ederiz” dedi. ‘YILLARDIR OPERASYONU BEKLİYORUZ’<br><br>6 çocuk babası Yusuf El Sadi (47) ise 6 yıl önce terör örgütünün baskısı ile Tel Rıfat’tan ayrıldığını söyledi. Memleketinden ayrıldıktan sonra dünyaya gelen 3 çocuğunun Tel Rıfat’ı sadece isim olarak bildiğini söyledi. Terzilik yaptığını, terör örgütünün baskısı nedeniyle iş yeri ve evini terk ederek çadırda yaşamak zorunda kaldığını vurgulayan Yusuf El Sadi, “Yıllardır evlerimize geri dönebilme umudu ile yaşıyoruz. Bizim bu umudumuzu korumamızın tek sebebi Türkiye. Evlerimize dönmek için bu operasyonu bekliyoruz. O eski günlerimize bir an önce dönmek istiyoruz. 6 çocuğum var, 3’ü burada doğdu. Çocuklarım Tel Rıfat’ı hiç görmedi, sadece ismini biliyorlar. Tek dileğimiz ailelerimiz ile birlikte memleketimize dönmek. Çocuklarımız çadırda değil, kendi evinde yaşasın istiyoruz” ifadelerini kullandı. ÇOK SAYIDA ÇOCUK, TEL RIFAT’IN SADECE İSMİNİ BİLİYOR<br><br>Aileleriyle birlikte çadır kentlerde zorlu koşullarda yaşamlarını sürdüren binlerce çocuk ise Tel Rıfat’ı sadece isim olarak biliyor. Birçoğu çadır kentlerde dünyaya gelen, bazıları ise zorunlu göç sırasında henüz bebek olan çocuklar, ailelerinin anlattığı evlerini görebilmek için Türkiye’nin Tel Rıfat’ı teröristlerden temizlemesini beklediklerini ifade etti. 6 yıldır evlerinden uzak Tel Rıfatlı sivillerin umudu Türkiye Tel Rıfatlı sivillerin umudu Türkiye: Altı yıldır evlerine hiç gidemediler Suriye'de 6 yıl önce terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolüne giren Tel Rıfat kentinden göçe zorlanıp, Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Azez kırsalındaki çadır kentlere yerleşen binlerce Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon sinyali ile evlerine dönmeyi umut etmeye başladı. Kaybettikleri umutlarının yeniden yeşerdiğini belirten Suriyeli siviller, çocuklarının büyük bölümünün evlerini hiç görmediklerini söyledi.

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REJİM MÜNBİÇ’İ İSTEDİ

Rusya, PKK ve rejim arasındaki diğer görüşme Lazkiye’nin güneydoğusunda bulunan Rus kontrolündeki Hmeymim Üssü’nde gerçekleşti. Bu görüşmede Tel Rıfat ve Münbiç’in devrine karşılık PKK’ya güvence teklifi masaya geldi. Ancak PKK adına toplantıya katılan heyet “böyle bir anlaşmaya yetkimiz yok” diyerek Kandil’deki elebaşlarını işaret etti.

GÖRÜŞME SONRASI SEVKİYAT

Üçüncü görüşme Münbiç’te yapıldı. Görüşmeye bir grup askerle giden rejim heyeti toplantıyı şehirde gerçekleştirmek istedi. Ancak PKK/YPG’liler kabul etmediği için görüşme Münbiç yakınlarındaki bir köyde gerçekleşti. Son görüşme ise Kamışlı’da oldu. Buradaki görüşmeye diğerlerinden farklı olarak üst düzey Rus subaylarının da katıldığı öğrenildi. Toplantılarda ne karar alındığı merak edilirken, görüşmelerin ardından sahada askeri hareketlilik yaşandı. Rejim, Tel Rıfat ve Ayn İsa yakınlarına ciddi askeri sevkiyat yaptı. PKK/YPG’liler için ABD’liler de saha çalışmasına hız verdi. PKK/YPG’lilerle toplantı üstüne toplantı yapan ABD, Arap aşiretlere de örgüte destek karşılığında vaatlerde bulundu. Bazı aşiret reislerine milyonlarca dolarlık para teklif edildiği öğrenildi.

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200 araçla konvoy

Tel Rıfat ve Münbiç’e harekat sinyalinden sonra Suriye’de hareketlilik sürüyor. Olası harekatta Türk askerinin yanında cephede yer alacak olan Suriye Milli Ordusu (SMO) da harekata hazır. SMO dün yüzlerce araç ve binlerce askerle konvoy düzenledi. Ağır silahların monte edildiği 200’den fazla araçla Azez’de toplanan SMO askerleri, harekata hazır oldukları mesajı verdi. Daha sonra araçlarla Azez, Soran ve Succo bölgesinde konvoy halinde tur atıldı. Konvoyun geçişi esnasında Suriyeli siviller de alkışlarla SMO’ya destek verdi. Türkiye’den talimat bekleyen muhalifler, harekatın bir an önce başlamasını istiyor.