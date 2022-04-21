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İSTANBUL

PKK’da kıskaç paniği

Suriye, Irak ve Türkiye kırsalındaki operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK, kıskaçtan kurtulmak için bir kez daha şehirleri ve sivilleri hedefine koydu.

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Şahin Şen Yeni Şafak
PKK’da kıskaç paniği
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Terör örgütü Bursa’daki saldırı öncesinde girişim ve açıklamalarıyla bu kanlı planın sinyallerini verdi. İlk sinyal Kocaeli’den geldi. PKK’lı bir sivillere yönelik saldırı hazırlığında yakalandı. Toplu ulaşım araçlarına saldırmak için keşif yaptığını itiraf eden terörist, talimatı da Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerden aldığını itiraf etti. 18 Nisan gecesi başlayan ‘Pençe Kilit Harekatı’ sonrasında da elebaşları, terör örgütünün yayın organlarından açık açık saldırı emri verdi. PKK’nın sözde yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan şu ifadeleri kullandı:

HER YER SAVAŞ ALANI

  • “Biz savaşı yayacağız. Bakur’da olacak, Türkiye’de olacak bu savaş, metropollerde çok daha etkili bir savaş durumu gelişecek. Kentlerde gelişecek, ovada gelişecek, dağda gelişecek. Yani buna göre hazırlıklar yapılmıştır. Yani bu sadece böyle cepheden askeri hedefler düzeyinde, net mevzilerde değil, Türkiye’nin her yerinde kentlerde olacak. Her yer savaş alanı.” Geçtiğimiz yıl ormanları yakan ve kendilerine ‘ateşin çocukları’ diyen teröristler de saldırı hazırlığını sosyal medyadan ilan etti.

HDP DE TEHDİT ETTİ

Üstü örtülü bir tehdit de terörist başı Öcalan’ın yeğeni ve HDP milletvekili Ömer Öcalan’dan geldi. Ömer Öcalan örgütün bir kanalına yaptığı açıklamada PKK’ya yönelik operasyonları eleştirerek Türkiye’nin sonunun geldiğini iddia etti. Öcalan,”Türkiye’nin ömrü de uzun değildir. Türkiye kendi iç sorunlarıyla artık bir cebelleşme noktasına gelecektir” diye konuştu. Tüm bu açıklama ve tehditlerin ardından Bursa’daki saldırı geldi. İnfaz koruma memurlarını hedef alan örgüt Cengiz Yiğit’i şehit etti, 4 infaz koruma memurunu yaraladı.

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