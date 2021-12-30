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ŞIRNAK

PKK’lı terörist HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evini mesken tutmuş

Meman aşireti lideri Tahir Güven’in öldürülmesi olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç’in, evinden çıkarken yakalandığı HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın ailesinin apartmanına sık sık geldiği ortaya çıktı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
PKK’lı terörist HDP milletvekili Hüseyin Kaçmazın evini mesken tutmuş
HDP’li Hüseyin Kaçmaz ve Mehmet Miraç Dinç’in birlikte çekildikleri fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Meman aşireti lideri Tahir Güven’in 4 Aralık’ta öldürülmesinin faillerinden PKK’lı terörist Mehmet Miraç Dinç, PKK’nın siyasi ayağı HDP’yle olan ilişkisini detaylarıyla anlattı. Şırnak polisinin 7 Aralık’ta HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinden çıkarken yakalanan Mehmet Miraç Dinç ve Kaçmaz’ın kardeşi Abdullah Kaçmaz’ın ifadesi ortaya çıktı.

Tahir Güven
Tahir Güven

PARTİLİLERLE HDP’Lİ VEKİLİN EVİNE GİTTİ

7 Aralık’ta HDP Silopi İlçe Başkanlığı’na gittiğini, burada kongre çalışmalarına katıldığını anlatan Dinç, bazı partililerle birlikte HDP’li vekil Hüseyin Kaçmaz’ın ailesinin kaldığı apartmana gittiğini belirtti. Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi Sıddık Kaçmaz ve babası Mehmet Kaçmaz’la görüştüğünü ifade eden Dinç, şunları söyledi:

  • “Sıddık Kaçmaz’ın tekrardan parti yönetimine girmesiyle alakalı konuştuk. Biz eve geldikten birkaç saat sonra Abdullah Kaçmaz geldi. Sıddık Kaçmaz, Abdullah Kaçmaz ve babaları Mehmet Kaçmaz’la, parti işlerinden dolayı birkaç kez konuşmuşluğum vardır. Mehmet Kaçmaz’ın evine de daha önceden parti işleri için oğlu da vekil olduğu için 2-3 sefer gitmişliğim vardır. Bu şahıslar da beni tanır.”

DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞLER

Abdullah Kaçmaz ise şunları söyledi: “Mehmet Miraç Dinç’i daha önceleri de HDP binasında gördüm. Abim Hüseyin Kaçmaz milletvekili olduğundan diğer abim Mehmet Sadık Kaçmaz parti yöneticisi olduğundan Miraç isimli şahsın ziyaret amacıyla abimleri görmeye geldiğine 2-3 sefer şahit oldum.”

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