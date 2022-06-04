PKK’nın çatı örgütü HDK’ya sabah baskını: Kandil'e köprü kurmuşlar

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Tekirdağ merkezli 11 ilde terör örgütü PKK’ya bağlı hareket eden Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. HDK’nın sözde Trakya meclisi içinde faaliyet yürüten, aralarında HDP MYK üyesi Emin Orhan, HDP’nin Tekirdağ il eş başkanı Hüseyin Güzel, Edirne il eş başkanı Melahat Çelik, Kırklareli il eş başkanı Yakup Aslan, Bingöl il eş başkanı Sadet Fırat ve HDP genel merkez dil ve kültür komisyonu üyesi Kenan Yıldız, Tekirdağ HDP eski il başkanları Ömer Güven ve Alev Ateş’in de bulunduğu 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

36’SI YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması için şafak vakti harekete geçen ekipler Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Muğla, İstanbul, Manisa, Bursa, Bingöl, Mardin ve Çanakkale’de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. 36 şahıs gözaltına alındı. 3 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın sözde önderlik projesi olarak adlandırdığı ve örgütün 4 parçalı sözde Kürdistan’ın çatı meclisi olarak tanımladığı HDK’nın İstanbul’daki genel merkezine kapısı kırılıp girildi. Arama yapılan binada çok sayıda doküman ve dijital materyallere el konuldu.

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TALİMATLAR BAYIK’TAN

HDK’nın 2008 yılında Öcalan’ın talimatıyla özellikle marjinal sol ve örgütlenmeleri PKK’ya kanalize etmek amacıyla çatı meclis olarak kurulduğu öğrenildi. İstihbarat birimleri, PKK’nın sözde yönetim merkezi olan Kandil, Mahmur ve Yunanistan’daki Lavrion kampında bulunan elebaşlarının talimatları değer aileleri aracılığı ile HDP binalarındaki HDK birimlerine gönderdiğini tespit etti. PKK elebaşı Cemil Bayık’ın kendi el yazısı ile yazdığı talimatları, kurye olarak kullandığı değer aileleri üzerinden HDP binalarına ve oradan da HDK yapılanmasına gönderdiği ortaya çıktı. Yazılı gönderilen talimatların HDK’nın sözde sorumlularınca okunduktan sonra yakılarak imha edildiği belirlendi.

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14 ilde terör eğitimi vermişler

Halkların Demokratik Kongresi’nin batı illeri yapılanmasını mercek altına alan güvenlik güçleri kritik bilgilere ulaştı. Teröristlerin Tekirdağ’ın da içinde olduğu 14 batı ilinde eğitimler verdiği tespit edildi. HDK’nın, terör örgütünün sözde yönetiminin bulunduğu Kandil’den gelen talimatları süzgeçten geçirip analiz ettikten sonra HDP teşkilatlarına bildirdiği belirlendi. Cezaevlerinde PKK lehine hareket eden sözde zindan komitesinin de HDK’ya bağlı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bebek katilinin projesi

PKK’nın 4 parçadan oluşan sözde Kürdistan stratejisini hayata geçirmek için bebek katili Öcalan tarafından kurulan HDK’nın genel kurul, genel meclis, daimi meclisler ve komisyonlar, yürütme kurulu, bölge meclisleri, il meclisi, ilçe ve mahalle meclisi gibi organları bulunuyor. Sözde iç tüzüğü olan ve demokratik özerkliği gerçekleştirmek amacıyla siyasi parti, dernek, sendika ve STK’ları örgütleyip konferans, sempozyum, çalıştay ve paneller düzenleyen HDK, örgütlenme yapısı olarak KCK ile özdeşlik gösteriyor. TBMM’ye karşı alternatif ve benzer bir sistemle parlamento şeklinde faaliyet yürüten HDK’nın üyeleri arasında HDP milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri yer alıyor.

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