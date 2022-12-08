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YEREL GÜNDEM

PKK’nın cezaevi sorumlusu

30 yıl hapis yattıktan sonra 1 Aralık’ta tahliye olan PKK’lı Şadiye Manap tekrar tutuklandı. Öcalan’la yakın bağı bulunan teröristin, PKK’nın cezaevi sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
PKK’nın cezaevi sorumlusu
Şadiye Manap

Terör örgütü PKK üyeliğinden 30 yıldır tutuklu bulunduğu Gebze M Tipi Kapalı Kadın Cezaevi’nden 1 Aralık’ta tahliye edilen Şadiye Manap yeniden tutuklandı. Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Manap, bebek katili Abdullah Öcalan’a yakınlığı ile dikkat çekiyor. 90’lı yıllarda tutuklanmadan önce Öcalan’ın sözde A takımı içinde bulunan Manap’ın, tutuklandıktan sonra PKK’nın cezaevi yapılanmasını organize ettiği ve örgütün Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerinde tutuklu bulunan teröristlerinden sorumlu olduğu öğrenildi.

TAHLİYE EDİLDİ YİNE TUTUKLANDI

Kocaeli TEM Şube’nin 2020 yılında cezaevindeki PKK yapılanmasına düzenlediği operasyonda ele geçirilen belgelerde adı bulunan Manap’ın, PKK’nın talimatıyla cezaevlerindeki açlık grevi ve eylemleri organize ettiği öne sürüldü. Cezaevlerindeki teröristlerin PKK’dan kopmasını engellemek için teröristlere örgütün yolladığı paraları dağıtan Manap, tutuklu teröristlere verilen ideolojik eğitimleri de koordine ediyordu. Tahliye olduktan hemen sonra gözaltına alınan Şadiye Manap, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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