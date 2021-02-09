​PKK’nın El Bab oyunu​

PKK, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerinde sızma ve taciz girişimlerini arttırdı. Bu gelişme yeni ABD yönetimine verilmiş “buradayız” mesajı olarak algılandı. Yeni Amerikan yönetiminin izleyeceği politikalar, Biden’ın yaptığı açıklamalarla belirginleşirken, bölgemizdeki taşeron terörist örgütler de yeni planlamalar peşinde. Son olarak önceki gün El Bab’da PKK/PYD’ye mühimmat taşıyan kamyona operasyon düzenlendi.

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