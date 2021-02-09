​PKK’nın El Bab oyunu​

PKK, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerinde sızma ve taciz girişimlerini arttırdı. Bu gelişme yeni ABD yönetimine verilmiş “buradayız” mesajı olarak algılandı. Yeni Amerikan yönetiminin izleyeceği politikalar, Biden’ın yaptığı açıklamalarla belirginleşirken, bölgemizdeki taşeron terörist örgütler de yeni planlamalar peşinde. Son olarak önceki gün El Bab’da PKK/PYD’ye mühimmat taşıyan kamyona operasyon düzenlendi.
MESAJ BİDEN’A
- PKK’nın güven ortamını bozmayı hedefleyen gizli yapılanma çabalarını ortaya koyan bu gelişme karşısında bölgede teyakkuz arttırıldı. PKK’nın sızma ve taciz girişimleri artarken, bunun sebebinin, yeni Amerikan yönetimine “biz buradayız” mesajı vermek olduğu değerlendiriliyor. Örgütün, bu tür eylemlerle bölgede istikrarsızlık yaratmakta kullanışlı bir taşeron olarak Biden yönetimine kendilerini hatırlatma telaşında oldukları bildirildi.