PKK'nın İçişleri Bakanlığı’na saldırısı önlendi: İki terörist de etkisiz

Türkiye dün güne canlı bomba saldırısıyla uyandı. Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne gelen 2 PKK’lı terörist, bombalı saldırı düzenledi. Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden 38 TP 962 plakalı gri renkli ticari araç, nizamiye önünden geçerken durdu. Aşağı inen teröristlerden biri uzun namlulu silahını ateşleyerek girişe yöneldi. Nizamiyeden karşılık verilmesi üzerine terörist kendini patlattı. 2 polis yaralandı. Toz bulutunu fırsat bilen ikinci terörist nizamiyeye yöneldi. O da emniyet güçlerinin dikkati sayesinde başından vurularak etkisiz hale getirildi. İkinci teröristin üzerindeki bombalı yelek fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı, arabanın yakınında da roketatar bulundu. İçişleri Bakanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğunun belirlendiği bildirildi.

Vurularak etkisiz hale getirilen teröristte roketatar vardı.

BAŞKENTTE ALARM

Saldırının TBMM’de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışının olduğu gün ve güvenlik önlemlerinin had safhada olduğu bir bölgede gerçekleşmesi dikkat çekti. Ancak hain saldırı, amacına ulaşamadan püskürtülmüş oldu. Emniyet alarma geçerken Akay, Genelkurmay ve Kızılay kavşakları trafiğe kapatıldı. Şüpheli paketler bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı. Güvenlik önlemleri artırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. Teröristlerin kimliği, bağlantıları ve hangi güzergahları kullandıklarını belirlemek için MOBESE ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Saldırıda kullanılan silahlar ve roketatarın da incelemesi yapılıyor.

İbrahim Kalın, Ali Yerlikaya.

Polislerin durumu iyi

Patlamada yaralanan polisler Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş tedavi altında. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin ve Ankara Valisi Vasip Şahin’le birlikte yaralı polisleri tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde ziyaret etti. Polislerin durumunun iyi olduğunu, hayati tehlikeleri bulunmadığını açıklayan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi: “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde hükümetimiz, 21 yıldan beri ‘son terörist etkisiz hale getirilinceye dek, durmak yok, azimle, kararlılıkla devam edilecektir’ duruşu... Türkiye Yüzyılı’nın terörün en ufak bir olumsuz etkisinin olmadığı bir yüzyıl olması için gayret gösteriyoruz. Aziz milletimizin hayır dualarıyla hükümetimizin, devletimizin kararlılığıyla da başaracağımıza

hiç kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmasın. Göreceksiniz, hem terör örgütlerinin, hem suç çetelerinin,

hem zehir tacirlerinin, hepsinin üstesinden geleceğiz.”

Terörün kökü kazınacak

Ankara’daki terör saldırısına kabine ve siyaset dünyasından tepki yağdı.

* TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir.

* Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz.

* Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bu saldırılar Türkiye’nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörü lanetliyoruz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

* MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti devleti toplumsal huzur ve güvenliği sağlama hususunda tavizsizdir. Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır.

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz!

* İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın.

Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP, Saadet ve Demokrat Parti de terör saldırısını lanetledi.

Türkiye’nin yanındayız

Yurt içindeki diplomatik temsilciler ile yurt dışından da Ankara’daki hain saldırıya tepki yükseldi. İngiltere ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliklerinden Türkiye ile dayanışma vurgusu geldi. İngiliz Büyükelçi Jill Morris “Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz Türkiye’nin terörle mücadelesinde kararlılıkla yanındayız” derken, ABD Büyükelçiliği ise “NATO müttefikimiz Türkiye’ye gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Teröre karşı Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz” açıklamasını yaptı. NATO’ya üyelik için Türkiye’nin kararını bekleyen İsveç Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ankara’da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terörle mücadelede Türkiye ile uzun vadeli iş birliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz” denildi.

FİNLANDİYA “TERÖR” DİYEMEDİ

Finlandiya ise saldırıya “terör” diyemedi. Finlandiya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada “Ankara’da bugün saat 09.30’da İçişleri Bakanlığı önünde patlama meydana geldi. Türk makamlarından alınan bilgiye göre bu bir intihar saldırısıdır. Temsilcilik durumu izliyor” ifadeleri kullanıldı. Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği ise vatandaşlarını uyardı: “Ankara’da bu sabah İçişleri Bakanlığı yakınlarında bir saldırının meydana geldiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Kızılay Mahallesi’nden uzak durulması tavsiye edilir. Geçmiş olsun Türkiye.”

AB: TERÖRLE MÜCADELEMİZ ORTAK

AB’den Ankara’daki terör saldırısına kınama. Acımasız saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti. AB Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da saldırıyı kınadı.

Almanya, Meksika, Macaristan, Norveç, Pakistan, İsrail, Ukrayna, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan, saldırıyı güçlü şekilde kınayıp Türkiye’ye destek mesajları yayınladı.

KKTC Cumhur-başkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de ayrı ayrı mesaj yayımlayıp alçak saldırıyı lanetleyip kınadı.

Mikail Bozlağan

Araç çalıntı

Teröristlerin kullandığı 38 TP 962 plakalı hafif ticari aracın, Kayseri Develi’de gasp edildiği ortaya çıktı. Önceki gün ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi’nde 24 yaşındaki genç veteriner Mikail Bozlağan’ı darp edip başından tabancayla vurarak öldüren PKK’lı teröristlerin, veterinerin aracını çalıp Ankara’ya geçtikleri belirlendi. Teröristlerin Develi’ye ise Adana Tufanbeyli’den geldikleri öğrenildi. Saldırıda kullanılan aracın sahibi Bozlağan’ın, önceki akşam 19.00 sularında bir benzinlikten yakıt aldığı tespit edildi. Genç veteriner saat 22.30 sularında da Çataloluk ve Avlağa Mahallesi arasındaki köprünün yanında, başından vurulmuş halde babası tarafından ölü bulundu. Kayseri sınırları içinde en son Yeşilhisar’da görülen aracın, dün sabah 09.00’da Ankara’ya girdiği tespit edildi. Kayıp, çalıntı ihbarı yapıldığı saatte aracın Kayseri dışına çıktığı belirtiliyor. Aracı çalan teröristler, önce Nevşehir istikametine yöneldi, araç tanıma sistemine (PTS) takılmamak için tali yollarla Ankara’ya ulaştı. Araçtaki bomba ve silahların nereden yüklendiği araştırılıyor.

Polisler, genç veterinerin ölü bulunduğu yerde dün de inceleme yaptı.

Bugün toprağa verilecek

Cenazesi otopsiden sonra morga kaldırılan Mikail Bozlağan, bugün memleketinde toprağa verilecek. 2 yıl önce evlenen genç veterinerin 6 aylık bebeği vardı. Öte yandan Bozlağan’ın küçükken de kaybolduğu öğrenildi. 2005 yılında 6 yaşındayken Develi’de kuzeniyle mantar toplarken kaybolan Bozlağan’a, 4 gün sonra Adana Feke’de sağ ulaşılmış. O dönemki olayda, Mikail’in amcasının oğlu Hüseyin Bozlağan ise ölü bulunmuş.











